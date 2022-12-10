Opel'den yapılan açıklamada "Lansmana özel olarak yeni model, Opel Türkiye’nin 17 farklı bayisinde, 1 yıllık EUREKO kasko desteğiyle, 120 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz finansman kampanyası ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası ile sunuluyor. Opel Corsa-e’de 8 yıl/160 bin km batarya garantisi de standart. Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor" denildi.

Açıklamaya göre 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler var: Duvar tipi şarj istasyonu yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümleri ile destekleniyor. 2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçiriyor.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Ultimate donanımında 839 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’ye giriş yapan Opel Corsa-e, 350 kilometreye kadar menzile sahip batarya elektrikli bir versiyon.

Açıklamada "Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda bulunuyor" denildi.