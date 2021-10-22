Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası hareketlenen döviz kurları, gözleri otomobil fiyatlarına çevirdi. Vergi dilimi sınırında kalan modellerde 60 bin TL’lik zam riskini ortaya çıkardı. Sektörde Kasım ayından itibaren fiyat artışları öngörülürken, yeni bir ÖTV güncellemesi de şimdiden konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentileri aşan faiz kararı, döviz kurlarında hareketlilik yarattı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Perşembe günkü kararı ile politika faizi 200 baz puan inerek yüzde 16’ya çekildi. Karar sonrası dolar/TL 9.66’yı test ederken, euro kuru ise 11 TL’nin üzerini gördü.

Böylece, eurodaki son 1 ay içindeki artış oranı yüzde 10’a yaklaşmış oldu. Euro kurundaki değişim, otomobil piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki, Türkiye’de satılan tüm otomobillerin fiyatları önce euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV gibi vergiler ile şekilleniyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, eurodaki hareketliliğin otomobil fiyatlarına yansımasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Burada asıl önemli nokta ise, en son Ağustos ayında değişime uğrayan ÖTV matrahları ile vergi dilimi sınırında kalan otomobiller.

Çünkü, bu araçların vergisiz fiyatına eurodaki artış neticesinde gelmesi muhtemel 1 TL’lik zam bile, vergi diliminin değişmesine ve dolayısı ile de bayi satış fiyatının en az 60 bin TL kadar yükselmesine yol açabilir.

“ÖTV’DE YENİ BİR GÜNCELLEME GELEBİLİR”

Otomobil sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayındaki ÖTV matrah güncellemesinin fiilen sona erdiğini vurguladı.

Yalçın, “Markaların Kasım ayından itibaren otomobillere zam yapması bekleniyor. Bu zamların yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu olursa, yüzde 50 ÖTV diliminde araç bulmak çok zor olacak. En ucuz otomobillerde bile fiyatların 150 bin TL seviyesinden, 170 bin TL’lere çıkması bekleniyor. Yıl başına kadar ÖTV’de yeni bir matrah güncellemesi gelebilir” dedi.

Gelişmelerin ikinci el piyasasına da yansıyacağını kaydeden Yalçın, “Sıfır kilometre araç fiyatları artarsa, ikinci el araçta da kademeli olarak fiyat artışı gerçekleşecek. Daha önce, Şubat ayına kadar ikinci eldeki fiyatların yüzde 25 artacağını öngörmüştük. Fakat, faiz kararı sonrası dövizde yaşanan artışın, ikinci eldeki zam oranını Şubat’a kadar yüzde 35’e çıkaracağını düşünüyoruz” görüşünü paylaştı.

Yalçın, Merkez Bankası’nın faizdeki indirim kararının fiyat artışı beklentisine rağmen otomobil piyasasını canlandırabileceğine de işaret ederek, “Bankaların düşük faiz oranlı kredi destekleri vermesi halinde, tüketici tarafında kredi kullanım oranları artabilir. Böyle bir durumda, araç satın alımları da artar ve faiz indirim kararı sektöre destek olarak yansır” diye konuştu.