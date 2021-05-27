Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar avroluk Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımının ardından otomotiv sanayinin dönüşümünde rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi “Driventure”ı kurdu.

Şirket açıklamasına göre, Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağındaki girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Driventure’ın amacının, Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Küresel otomotiv ekosisteminin, teknoloji ve mobilite bazlı startup ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ettiğini aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

“2009’dan bu yana, sadece ‘akıllı hareketlilik-mobilite’ alanında girişimlere 260,6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020’de bu rakama 41,1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, ‘müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak’ anlamına geliyor. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz. Bu bakış açısıyla girişim ekosistemi ekseninde neler yapabileceğimize dair çalışmalara başladık.

Ford Otosan olarak, girişim ekosistemini hem Türkiye’de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak Driventure’ı kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil, bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz.”

Driventure ile “Optiyol” ve “Bluedot” projelerine yatırım

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ da “Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, mobilite, Endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda startup ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure ile stratejik rekabet avantajı yaratmak, bununla birlikte pazardan bilgi ve içgörü kazanmayı amaçlıyor, aynı zamanda Ford Otosan’ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz. Driventure’ın potansiyel yatırım alanları ve coğrafyasında ise hem Türkiye’den hem de yurt dışındaki önemli girişim ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz. Bugüne kadar 300’ün üzerinde görüşme, 10’un üzerinde girişimle derinlemesine değerlendirme gerçekleştirdik. Tüm bu ekosistem keşfi sonucunda Driventure ile 2 önemli girişime yatırım yaparak bünyemize kattığımızı da gururla paylaşmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Driventure’ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan “Optiyol”, yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak verimli ve pratik rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan’nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor. Türkiye’nin farklı illerinde milyonlarca teslimat ile başarısı kanıtlanmış yeni nesil rota optimizasyonu Optiyol, veriye dayalı bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Sürücü ve işletmelerin haritadaki tüm rotaları görüntülemesini, rota mesafeleri, maliyetleri ve kapasite kullanımı gibi farklı metrikleri analiz etmelerine imkan sunuyor. Ayrıca, operasyonel süreçlerde imza alma, sipariş detayları, görsel gibi konularda da önemli avantajlar sağlıyor. Proje ile Ford Otosan’ın rota optimizasyonu ve lojistik bilgi birikimine de erişim sağlanması hedefleniyor.

Şirketin bir diğer yatırımı elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan “Bluedot” ise daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor. Tüm dünyada yükselen elektrikli araç trendine paralel olarak öne çıkan Bluedot, Ford Otosan’ın elektrikli araç müşterileri için akıllı bir mobilite çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.