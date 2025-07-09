Hyundai yöneticisi Tyrone Johnson, “Artık kimse manuel vites, el freni ya da analog göstergeler istemiyor" diyor. Johnson, elektrikli araçlardaki (EV) baş döndürücü gelişme hızına hayran kaldığını da söylüyor ve “10 yılda, elektrikli araçlar 100 yılda içten yanmalı motorlu araçların katettiği kadar yol aldı" görüşünü paylaşıyor.

Chip.de'de yer alan habere göre manuel vitesli araçlara olan talep azalırken, pazar artık otomatik şanzımanlara yöneliyor. Özellikle 40 yaş altı tüketiciler, dijital gösterge panelleri ve elektronik el frenleri gibi teknolojilere daha fazla ilgi gösteriyor; bu da geleneksel unsurların önemini yitiriyor.

HEM MANUEL HEM OTOMATİK GELİŞTİRMEK MALİYETLİ

motor1.com'un analizine göre bir aracın hem manuel hem de otomatik vitesli versiyonunu geliştirmek, maliyetleri artırıyor. Manuel vitese olan talep azaldığı için bu maliyetleri telafi etmek zorlaşıyor. Ayrıca, emisyon düzenlemeleri de önemli bir rol oynuyor çünkü modern otomatik şanzımanlar genellikle manuel viteslilere göre daha verimli çalışıyor. Manuel şanzımanların gerilemesinin özünde, düşen talep yatıyor. Eğer talep daha fazla olsa otomobil üreticileri bu engelleri aşmaya daha istekli olabilirdi. Ancak bu gerçekleşmiyor.

Analizde şu yorum da var "Ve bu durum daha da kötüye gidecek gibi görünüyor; zira spor modellere olan ilginin azalması ve elektrikli araçların yükselişi devam ediyor. Hyundai’nin Almanya’daki Teknik Geliştirme Merkezi’nin yöneticisi Tyrone Johnson, “Artık kimse manuel şanzıman istemiyor” ifadelerini kullandı. Bu ifade abartılı gibi görünebilir, ancak gerçek şu: Manuel vitesli araçlar tükenmekte olan bir tür. Artık yalnızca bazı meraklılar bu teknolojiye bağlı kalıyor. Hatta Porsche bile bu trendi hissediyor. Örneğin, 992.2 911 Carrera S modelinde manuel şanzıman seçeneği kaldırıldı. Çünkü son dönemde bu modelde müşterilerin yalnızca yaklaşık yüzde onu manuel vitesi tercih ediyordu".

TÜRKİYE'DE RAKAMLAR NASIL?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Haziran 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488 bin 3, hafif ticari araç satışları da yüzde 3,8 yükselerek 119 bin 376 olarak gerçekleşti.

MANUEL ŞANZIMANLARIN SEYRİ



ODD verilerine göre Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobiller 462 bin 89 ile yüzde 94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 25 bin 914 ile yüzde 5,3 paya ulaştı.