ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ALES sınav sonucu tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanmasının ardından, adaylar ALES soruları ve cevap anahtarlarıyla netlerini hesaplama sürecine girdi. Şimdi ise tüm gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplam 151 bin 165 adayın başvurduğu ALES/2 sınavında, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ayrıca, ek süre tanınması uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre sağlandı.

Türkiye genelinde 81 ilde ve 92 sınav merkezinde, toplam 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlenen ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresini veya ÖSYM'nin mobil uygulamalarını kullanabilecekler. Sınav sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek; internet sayfasındaki duyurular ve sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde sayılacak.

Sonuç bilgileri, hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulacak. Belgede, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre belirlenen başarı sıraları yer alacak.

ÖSYM ayrıca, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni hizmete sunmuştur. Bu sistem için her sınav sonuç belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilen bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu doğrulama işlemine adresindeki "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" sayfasından ulaşılabilecektir.

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES'te uygulanan çoktan seçmeli testlerin cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucular aracılığıyla okunacak ve tamamen bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Puan Hesaplama Süreci:

Ham Puanlar: Adayların her testte verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak; doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları elde edilecektir.

Standart Puanlar (SP): Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacak, ardından bu ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu süreçle her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) belirlenecektir.

Ağırlıklı Puanlar (AP): Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç farklı ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Test Ağırlıkları:

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

ALES Sayısal Puanı: Sayısal Testi: 0,75; Sözel Testi: 0,25

ALES Sözel Puanı: Sayısal Testi: 0,25; Sözel Testi: 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal Testi: 0,50; Sözel Testi: 0,50

Soru İptalleri ve Cevap Değişiklikleri:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılacaktır. Benzer şekilde, ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama gerçekleştirilecektir.

Son olarak, hesaplanan ağırlıklı puanlar, sınav kılavuzunda belirtilen özel bir formül kullanılarak 100 üzerinden nihai puanlara dönüştürülecektir.