Hafif ticaride yerli dönem: Opel Combo Bursa’da üretilecek

Stellantis grubunun hafif ticari araç modellerinin Türkiye’deki üretim yol haritası netleşmeye devam ediyor. Peugeot Rifter’ın ardından markanın hafif ticari araç ailesinin en kritik modellerinden biri olan Opel Combo’nun da Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretileceği resmi olarak açıklandı. Opel Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren "Made in Türkiye" etiketiyle banttan inerek yollara çıkacak.

Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda halihazırda üretimi sürdürülen Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin yanına Combo’nun da eklenmesiyle Opel’in Türkiye’deki yerli üretim gamı daha da genişleyecek. Şirket, bu stratejik yatırımla tedarik, lojistik ve operasyonel süreçlerde verimlilik sağlarken, pazar taleplerine daha hızlı ve esnek yanıt vermeyi amaçlıyor.

Pazarın en çok satan üçüncü markası oldu

Türkiye hafif ticari araç pazarında son dönemde dikkat çeken bir grafik sergileyen Opel, 2025 yılını 27 bin 471 adetlik toplam satışla kapatarak pazarın en çok tercih edilen üçüncü markası unvanını elde etti. Bu başarının ana sürükleyicisi ise 15 bin 722 adetlik satış rakamına ulaşan Opel Combo oldu.

Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da ivmesini koruyarak 7 bin 779 adetlik satış gerçekleştirdi ve yüzde 15’lik pazar payı ile C-Combivan segmentinin en popüler modelleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

Donanım ve motor seçenekleri

Tasarımında karakteristik Opel Vizör ön yüzü, dijital kokpit ve segmentinde fark yaratan Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisini barındıran model; Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle tüketiciye sunuluyor. Araç, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonlarıyla birleştirerek hem ticari hem de binek ihtiyaçlara yanıt veriyor.