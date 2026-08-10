Harran Ovası'nda yetiştiriliyor, ABD'ye gönderiliyor: 300 kadına da istihdam sağlıyor

Üreticinin hem ihracata hem istihdama katkı sunduğunu vurgulayan İzgi, çiftçinin yaklaşık yüzde 50 kar marjıyla üretim yapmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki istihdamın mevsimlik işçiler açısından da büyük avantaj olduğunu dile getiren İzgi, şunları kaydetti:

"Burada bir güzellik daha var, mevsimlik tarım işçisi denilen bir konu. İnsanlarımızın çoğu bölgeyi bırakıp Şanlıurfa'nın dışına işe gidiyor ama şu anda bu üreticimiz bu alanda yaklaşık 300 kişi istihdam ediyor. Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçileri dışarıya göç etmemiş, burada ekmeklerini kazanmış oluyor. Normalde bizim bitkisel desenimizde buğday, arpa, mercimek ve mısır var. Bu ürünlerin yetiştirilmesinde çalışacak insan maksimum 2-3 kişidir ancak şu domates ekili alanda üreticimiz 300 kişi çalıştırmaktadır. Bu da ilçemiz için istihdam yaratıyor."