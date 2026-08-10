Ortaokula yeni geçtiğini ve harçlık toplamak için bu işe başladığını belirten Doruk Köroğlu, "Ortaokula geçtiğim için harçlık topluyorum. Limonataları evde yapıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlara satıyoruz. Tanesini 15 liradan veriyoruz. Günlük en az 2 ile 4 şişe, en fazla 6 şişe satıyoruz. Günlük kişi başı 200 ile 400 lira arası harçlığımız çıkıyor. Akşam ezanına kadar durup 200 lira toplayınca evimize gidiyoruz. Ailemiz de 'Boş boş duracağınıza çalışın, iyi para var' diyerek bize destek veriyor" dedi.