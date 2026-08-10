YKS sonuçları ve tercih takvimi 2026: YKS tercihler ne zaman sona erecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 21 Temmuz'da açıklanan 2026 YKS sonuçlarının ardından başlayan üniversite tercih sürecinde sona yaklaşıldı. 29 Temmuz'dan bu yana tercih işlemlerini sürdüren adayların gündeminde şimdi tercihlerin tamamlanacağı tarih ve yerleştirme sonuçları bulunuyor.
Peki, 2026 YKS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? ÖSYM YKS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-YKS tercih süreci, 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Adayların bu saate kadar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayarak onaylaması gerekiyor.
Saat 23.59'dan sonra sistem üzerinden tercih işlemi yapılamayacak.
2 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite adayları için tercih dönemi 10 Ağustos gecesi sona ererken, bundan sonraki aşamada gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin 24 Ağustos'ta başlayacağı dikkate alındığında, ÖSYM'nin sonuçları 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açması bekleniyor.
3 2026 YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sonuçlarını öğrenebilecek.
Adaylar, ÖSYM şifresi yerine e-Devlet şifrelerini kullanarak da YKS yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
4 2026 üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar, üniversite kayıtlarını 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmayı tercih eden adaylar için ise süreç 24-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.