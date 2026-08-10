YKS sonuçları ve tercih takvimi 2026: YKS tercihler ne zaman sona erecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 21 Temmuz'da açıklanan 2026 YKS sonuçlarının ardından başlayan üniversite tercih sürecinde sona yaklaşıldı. 29 Temmuz'dan bu yana tercih işlemlerini sürdüren adayların gündeminde şimdi tercihlerin tamamlanacağı tarih ve yerleştirme sonuçları bulunuyor.

Peki, 2026 YKS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? ÖSYM YKS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...