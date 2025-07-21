Hangi ilde ne kadar araç var? İllerdeki trafiğe kayıtlı araç sayıları

En fazla artışın görüldüğü bir diğer şehir Antalya oldu. Mayıs 2025'te 1.613.693 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklanan Antalya'da bu sayı Haziran 2025'te 8.705 adet arttı ve 1.622.399 adede çıktı.