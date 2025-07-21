Hangi ilde ne kadar araç var? İllerdeki trafiğe kayıtlı araç sayıları

Türkiye'de haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Peki haziran itibarıyla hangi ilede ne kadar araç var?
İşte araç sayısı en çok artan iller:
1 İSTANBUL'DA KAÇ ARAÇ VAR?
TÜİK'in verilerine göre haziran ayı itibarıyla İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6.030.722 adet. Bu sayı geçen ay 6.001.627 adetti. Bir ayda İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 29.095 adet arttı.
2 ANKARA'DA 15.327 ADETLİK ARTIŞ
Ankara'da Haziran 2025 itibarıyla 2.887.032 adet trafiğe kayıtlı araç var. Mayıs 2025'te bu sayı 2.871.705 seviyesindeydi. Bir ayda Ankara'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 15.327 adet arttı.
3 İZMİR'DEKİ ARAÇ SAYISI
TÜİK'in verilerine göre Haziran 2025'te İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2.020.832 adet olarak açıklandı. Mayıs 2025'e göre İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 11.892 adet arttı.
4 ANTALYA'DA 1.622.399 ADET ARAÇ VAR
En fazla artışın görüldüğü bir diğer şehir Antalya oldu. Mayıs 2025'te 1.613.693 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklanan Antalya'da bu sayı Haziran 2025'te 8.705 adet arttı ve 1.622.399 adede çıktı.
5 BURSA'DA YÜKSELİŞ
Bursa'da Haziran 2025'te 1.278.431 adet trafiğe kayıtlı araç olduğu açıklandı. Araç sayısı Mayıs 2025'e göre 7.109 adet arttı.
6 KONYA'NIN ARAÇ SAYISI ARTTI
Mayıs 2025'te 953.573 adet trafiğe kayıtlı aracın olduğu açıklanan Konya'da bu sayı Haziran 2025 itibarıyla 5.268 adet artarak 958.841'e çıktı.
7 KOCAELİ'DE ARAÇ SAYISI 606.429 ADEDE ÇIKTI
Kocaeli'nde Haziran 2025'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 4.906 adet artarak, 606.429 adede ulaştı.
8 MANİSA'DA 814.973 ADET ARAÇ
Manisa'da Haziran 2025'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 814.973 adet olarak açıklandı. Şehirdeki araç sayısı önceki aya göre 4.682 adet arttı.
9 BALIKESİR'İN ARAÇ SAYISI
Balıkesir'de Haziran 2025'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 665.469 adet oldu. Araç sayısı 4.570 adet arttı.