Hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40 erimişti: BMW’den radikal yeniden yapılanma planı! Düşüşü durdurabilecek mi?

Reuters'da yer alan habere göre; Alman lüks otomobil üreticisi BMW hisse fiyatındaki sert düşüşün ardından yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla; yapay zeka, yönetim kadrosunda kesintiler ve iki yeni model lansmanını merkeze alan bir yapılandırma planı açıkladı.

BMW Grubu, şirketin "Sermaye Piyasaları Günü" etkinliğinde şirketin krizden çıkış yol haritasını paylaştı. Şirket, maliyetleri düşürme konusunda rakipleri Volkswagen ve Mercedes-Benz'e katılarak Almanya'da yaklaşık 8 bin kişiyi etkilemesi beklenen bir işten çıkarma programı başlatmıştı.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 40’ değer kaybetti

Hisseleri yıl başından yılda yüzde 40'dan fazla değer kaybederek son altı yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerileyen BMW, toparlanma planını Bavyera'daki Gut Schwaerzenbach tesisinde ve Münih'teki genel merkezinde düzenlenen iki günlük yatırımcı etkinliğinde duyurdu.

Şirket, otomotiv işindeki kâr marjı için 2028 yılına kadar %3 ile %5 arasında orta vadeli bir hedef belirledi. Son sonuçlarında %2,3 olan marj oranını ise 2030'ların başında %8 ila %10 aralığına geri çıkarmayı hedefliyor. Grup, 2027 ortasına kadar departmanları ve bunlara bağlı yönetici pozisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmayı amaçlıyor. Yapay zekanın, şirketi yalınlaştırma ve karar alma süreçlerini hızlandırma çabalarında merkezi bir rol oynayacağı belirtildi.

Mayıs ayında CEO'luk görevini devralan eski üretim başkanı Milan Nedeljković, planların BMW'nin "önümüzdeki yıllarda bu sektörü şekillendirecek olan ve giderek kızışan rekabetle başa çıkmasına" yardımcı olacağını söyledi. Nedeljković, "Bu sadece bir maliyet tasarrufu programı değil" ifadelerini kullandı.

"Çin pazarının ne kadar hızlı değiştiğini öngöremedik"

Grup 2028'den itibaren Avrupa için giriş seviyesi bir elektrikli araç planlarken, yeni bir lüks SUV ile varlıklı ABD'li tüketicileri hedefliyor.

Çin'de ise BMW, üretimi daha da yerelleştirmeyi ve otonom sürüş ile entegre yazılım dahil teknolojilerde yerel ortaklara daha fazla dayanmayı planlıyor. Ayrıca Çin'den Güneydoğu Asya'ya yapılması muhtemel ihracat imkanları da inceleniyor.

"Giderek zorlaşan koşullar altında kendimizi yeniden konumlandırmak için ilk önlemleri belirledik ve bunları güçlü bir ivmeyle hayata geçireceğiz," diyen Nedeljković, BMW'nin Çin pazarının ne kadar hızlı değiştiğini öngöremediğini ve bu nedenle tahminlerinde temkinli davrandığını da sözlerine ekledi.