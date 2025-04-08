Hurda Araç Teşviki (Sıfır araç kampanyası) Yerli Otomobil Aile Destek Programı başladı mı, ne zaman başlayacak? İlk araba desteği ile ilgili detaylar

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü kulağı "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nda. Özellikle ilk arabasını almayı hayal edenler, bu devlet desteğinin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu program, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik önemli bir fırsat sunacak. Amaç, düşük gelirli ailelerin de yerli üretim otomobil sahibi olabilmesini sağlamak ve onlara uygun ödeme koşullarıyla uzun vadeli finansman imkanı yaratmak. Peki, bu destekten yararlanmak isteyenler ne zaman başvuruda bulunabilecek ve hangi şartları taşımaları gerekecek? Henüz tüm detaylar netleşmemiş olsa da, bu programın birçok ailenin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olması bekleniyor.

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

Programın temel amacı, düşük gelir gruplarının otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak ve yerli otomotiv sanayisini desteklemek.

Bu kapsamda, 3 veya daha fazla çocuklu ailelere özel olarak uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarına sahip finansman imkanı sunulacak.

Programın, ailelerin sosyal refah seviyesine katkı sağlaması ve yerli otomobil satışlarını artırması bekleniyor.

Beklentiler ve Öngörüler

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na yoğun bir talep olması öngörülüyor.

Programın, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunu azaltması hedefleniyor.

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranının artması ile ailelerin mobilitesinin artması ve sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı: Amaç ve Kapsam



"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisinin gelişimini teşvik etmek ve vatandaşların otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek bir projedir. Bu programın temel amacı, özellikle 3 veya daha fazla çocuğa sahip ailelerin sıfır kilometre yerli üretim otomobillere daha kolay erişimini sağlamaktır.

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'Trafikteki araçların yüzde 25'i 21 yaşından büyük'



Teklifte, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerekçe olarak gösterilirken, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'Iik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır." denildi.