Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai'nin 24 yıl önce satışa sunduğu Santa Fe modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fiyatı şöyle:

1 ADINI SANTA FE ŞEHRİNDEN ALIYOR Adını Amerika'daki Santa Fe şehrinden alan modelde bagaj kapasitesi artırıldı.

2 'DÜNYA ÇAPINDA 6 MİLYONDAN FAZLA SATILDI' Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 24 yıl önce satışa sundukları Santa Fe'nin, dünya çapında 6 milyondan fazla satarak kendi segmentinde büyük bir başarı gösterdiğini belirtti. Berkel, şunları kaydetti: "Tamamen yenilenen beşinci nesil Yeni Santa Fe'yi ülkemizde de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni Santa Fe, lüks ve premium SUV modelleri tercih eden kullanıcılar için yüksek kalitesi, geliştirilmiş sürüş dinamikleri, verimli hibrit motoru ve artırılmış iç mekan konforuyla güçlü bir tercih sebebi olacak. Yeni Santa Fe, markamızın SUV segmentindeki performansıyla birlikte aynı zamanda marka imajına ve gelecek modellerimize de ışık tutacak."

3 KARE ŞEKLİNDE ORANLAR Genel olarak Santa Fe'nin tasarımı, kare şeklindeki oranlarıyla karakterize ediliyor. H şeklindeki tasarım öğeleri, krom radyatör ızgarası deseni ve geniş bir görüntüye sahip tasarımla dikkat çeken modelde ön profil, H şeklindeki ışıklarıyla destekleniyor.

4 7 RENK SEÇENEĞİ Santa Fe, Türkiye'de 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

5 7 KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİ Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip Santa Fe, yeniden tasarlanan koltuk sistemine sahip. Açıklamaya göre Entegre Hafızalı Koltuk (IMS) özelliği, sürücü için öne arkaya kaydırma ve sırt yatırma dahil olmak üzere bireysel koltuk konumlandırma ayarlarını ezberleyerek kişiselleştirme vadediyor.Açıklamaya göre üçüncü sıra koltuğun ayarlanabilir yatırma özelliği de rahat oturma pozisyonu sağlıyor ve ISOFIX'in dahil edilmesiyle ekstra bir güvenlik katmanı elde ediliyor. Bu donanım, özellikle çocuk oto koltukları için güvenli bir sabitleme sağlamış oluyor. Ayrıca, Arka Yolcu Uyarısı (ROA) sistemi de bulunuyor. Bu sistem, araçtan inerken herhangi bir yolcu, eşya ve evcil hayvan unutulmaması için sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor.

6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre yüksek mukavemetli çelikle üretilen gövde, güçlendirilmiş bağlantı noktaları ve gelişmiş ADAS adaptif sürüş sistemleri vadediyor. Sürücü sırası, merkez ve yan hava yastıkları dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı içeren güvenlik paketi, her yönden çarpışmalara karşı optimum koruma hedefliyor.

7 HİBRİT Yeni Santa Fe, Türkiye'de benzinli turbo hibrit motor seçeneğiyle sunuluyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh'lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor. Böylelikle 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0'dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 lt yakıt tüketiyor. Açıklamaya göre Akıllı dört çeker sistem, yol ve sürüş şartlarına göre tekerleklere iletilen gücü sensörler sayesinde otomatik olarak gerçekleştiriyor. Eğim kontrolüyle de özellikle dik ve engebeli arazi koşullarında otomatik olarak fren uygulayarak güvenli bir iniş hedefliyor.

8 Progressive donanım seviyesiyle satılacak Türkiye’de "Progressive" donanım seviyesiyle satışa sunulan Santa Fe 1.6 Hibrit, "ECO" veya "SMART" modu seçildiğinde sürücülerin direksiyon arkasına yerleştirilen vites kulakçıklarıyla rejeneratif frenleme yapmasına da olanak sağlıyor.