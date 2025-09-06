BMW, Neue Klasse adını verdiği yeni dönemi resmen başlattı ve bu dönüşümün ilk modeli yeni nesil iX3. İşte bu yeni elektrikli SUV ile ilgili en son bilgiler:
Yeni iX3, BMW'nin geleceğe yönelik vizyonunu temsil ediyor. Markanın tamamen elektrikli araçlar için geliştirdiği bu yeni platform, daha verimli, daha teknolojik ve sürdürülebilir bir otomobil deneyimi sunmayı hedefliyor.
Teknolojik Donanım: "Süper beyin" olarak adlandırılan dört yüksek kapasiteli bilgisayar, aracın tüm sistemlerini yöneterek üstün bir sürüş performansı sağlıyor.
Sürdürülebilirlik: Üretiminden geri dönüşümüne kadar döngüsel bir ekonomi konsepti benimsenmiş. İç mekanda petrolsüz malzemeler ve deniz plastiklerinden üretilen bileşenler kullanılıyor.
Yeni Tasarım: Minimalist ve sade çizgilerle tasarlanan iX3, karakteristik BMW tasarım dilini korurken, yeni Böbrek Izgarası ve panoramik cam tavan gibi özelliklerle modern bir görünüm kazanıyor.
iX3'ün Performans ve Menzil Detayları
İlk olarak piyasaya sürülecek iX3 50 xDrive versiyonu, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor:
Güç: 463 beygir gücü (345 kW)
Menzil: Yaklaşık 805 km (WLTP verilerine göre)
Şarj: Yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde %30 daha hızlı şarj imkanı sunuyor.
Piyasaya Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Yeni iX3'ün üretimi 2025 yılı sonlarında başlayacak.
Piyasaya Çıkış: İlk teslimatlar 2026 yılı ortalarında yapılacak.
Fiyat: Başlangıç fiyatı yaklaşık 60.000 dolar seviyesinde olacak.
Bu model, BMW'nin elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve müşterilere geleceğin sürüş deneyimini sunmayı amaçlıyor.
Ekran ve Kontrol Sistemleri: Panoramik iDrive ekranı, 17.9 inçlik dokunmatik ekran ve BMW Operating System X gibi teknolojik özellikler vurgulanıyor.
Fiziksel Düğmeler: Klima gibi bazı işlevler ekrana taşınsa da, temel kontroller için fiziksel düğmelerin korunduğu belirtiliyor.
Opsiyonel Donanımlar: Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan ve üç bölgeli klima gibi opsiyonlar listeleniyor.
Bagaj ve Depolama: Aracın bagaj hacmi (861-1.841 litre), ön bagajı ve kabin içi saklama alanları hakkında bilgiler veriliyor.
Ses Sistemi: BMW HypersonX ses dünyası gibi sürüş deneyimini zenginleştiren ses efektlerinden bahsediliyor.
Neue Klasse yalnızca bir modelle sınırlı değil. BMW, 2027’ye kadar yaklaşık 40 yeni modelin bu teknolojiyi kullanacağını söylüyor. Bir sonraki tanıtım, 3 Serisi’nin elektrikli karşılığı olacak dört kapılı Sedan olacak.