Karda elektrikli araçlara dikkat! Uzmanından önemli tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte soğuk, karlı, buzlu ve sisli havalarda güvenli sürüş için sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Özgür Şener, sürücülere hava ve yol koşullarının zorlaştığı durumlarda yapılacak en güvenli davranışın araç kullanmamak olduğunu dile getirerek, “İşiniz gereği araç ile yola çıkmak zorunda değilseniz çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat etmeyi tercih edin. Bu seçenek mümkün değilse, yaptığınız işin gereği veya zorunlu olarak mutlaka sürüşe çıkmanız gerekiyorsa tavsiyeleri dikkate alınız. Bu tavsiyelere her zaman uymalısınız.” dedi.

ZEMİNİN KAYGANSA HIZINIZI AZALTIN

Kış koşullarında herhangi bir yolda kalma durumunda, koşulların sürücü ve yolcular için çok zorlayıcı olabileceğine işaret eden Şener, şunları kaydetti:

“Sizin için zor olan koşulların diğer sürücüler için de zor olacağını unutmayın ve tercihinizi her zaman daha güvenli olan seçenekten yana yapın. Zeminin kaygan olduğu durumlarda, hızınızı azaltın, ani direksiyon hareketleri yapmayın, ani hızlanma ve ani frenleme yapmadan istikrarlı bir sürüş yapın. Kendinize güvenli bir alan bırakacak şekilde takip mesafenizi koruyun. Takip mesafesi için sürüş hızınızın yarısı metre dense de mesafe hesaplamak çok zordur. Kuru ve düzgün bir zemin, açık bir havada, yol için verilmiş yasal hız limitlerinde, önünüzdeki taşıtı referans alarak, taşıtın geçtiği bir noktaya (yol kenarında bir direk, bir ağaç) sizin bin bir, bin iki, bin üç saydığınızda (3 ila 4 saniye) gelmeniz uygun bir takip mesafesinde olduğunuzu gösterir. Zeminin ıslak, kaygan, bozuk olması, havanın sisli, puslu olup görüşün yeterli olmaması durumunda takip mesafesi artırılmalıdır (6 ila 8 saniye kadar).”

SÜRÜŞ SIRASINDA CEP TELEFONU KULLANMAYIN

Sürüşte sırasında dikkat dağıtıcılara da hatırlatmada bulunan Şener, “Arkadan çarpma kazaları ölümcüldür. En önemli sebepleri de güvenli takip mesafesi ile sürüş yapılmaması ve sürüşte cep telefonu kullanımıdır.” diye konuştu.

KIŞ KOŞULLARINA HAZIRLIK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

“Taşıtınızın güvenli bir seyahat için elverişli olduğundan emin olun. Yola çıkmadan önce vakit ayırarak taşıtınızı dikkatli bir şekilde kontrol edin.” diyen Özgür Şener, şöyle devam etti:

“Bu şartlar sağlanmıyorsa güvenli bir halde seyahat yapamayacağınızı biliniz. Yola çıkmadan önce taşıtınızı seyahate uygun hale getirmek için ayıracağınız vakit ve yapacağınız harcamalar, bu şartları sağlamadığınız için karışacağınız bir kaza veya yolda kalmanız durumundaki vakit ve harcamalardan çok çok az olacaktır. Başınız gelebilecek olumsuz durumların geri döndürülemez olumsuz sonuçları olabilmektedir.

KIŞ LASTİKLERİNİZİN DİŞ DERİNLİKLERİ YETERLİ Mİ?

Lastiklerinizde yarık, yırtık gibi deformasyonlar var mı, lastik basınçlarınız uygun mu? (Taşıtın uygun lastik basınçları, depo kapağında, şoför kapısı içinde, taşıtın kullanım kılavuzunda bulunur. Yazın ve kışın lastik basınç değerleri değiştirilmez, uygun basınç değerinde olması yeterlidir). Kış lastiklerinizin diş derinlikleri yeterli mi? Minimum 4mm olmalı. Tüm farlarınız ve ışıklandırmalarınız çalışır durumda mı? Taşıtın göstergelerinde herhangi bir arıza veya uyarı bilgisi var mı? Taşıtın havalandırma, klima ve cam rezistansları çalışıyor mu? Taşıtınızın enerjisini sağlamak için toplam kapasitenin minimum üç bölü dördü kadar dolulukta olduğundan emin olun. Mümkünse yarım olduğu her seferinde tamamlayın. Sizden kaynaklanmasa da herhangi bir yolda kalma durumunda ihtiyacınız olan enerjiyi bu sayede sağlayabilirsiniz. Taşıtın sileceklerinin sağlam, işe yarar ve çalışır durumda olduğunu çalıştırarak kontrol edin.”

CAM SUYUNUZA MUTLAKA ANTİFRİZ KOYUN

Taşıtın soğuk havalarda gerekli motor ısıtmasını yapacak sistemlerini kontrol ettirmenin önemine de dikkat çeken Özgür Şener, “Cam silecek suyunuzun yeterli olduğunu kontrol edin. Kış aylarında içinde antifriz olmayan sular donmakta ve sürücüyü zor durumda bırakmaktadır. Cam suyunuza mutlaka antifriz koyun ve devri daim için antifriz koyduktan sonra bir kez ön ve arka camınızı temizleyin. Taşıtın görüşünüzü sağlayan tüm camlarını ve bütün aynalarınızı temizleyin ve tam görüş sağlayın. Örneğin; taşıtların üst tarafında kalan karlar sürüş esnasında fren yapıldığında ön cama inmekte ve sürücünün görüşünü tamamen kapatarak kazaya sebep olabilmektedir. Bu temizleme için uygun aparatları aracınızda bulundurun.” ifadesinde bulundu.

ARACINIZI KULLANMADIĞINIZDA 4-5 GÜNDE BİR ÇALIŞTIRIN

Günümüz taşıt teknolojisinde taşıtları hareket öncesi bir süre çalışır durumda tutmak ihtiyacı kalmadığını da söyleyen Şener, “Bununla birlikte taşıtınızın çalışması ile ilgili bir problem var mı anlamak, bir miktar taşıtın içini ısıtmak, varsa camlarınızdaki buğuyu açmak için taşıtınızı çalıştırmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle özel kullanım amaçlı taşıtlar kötü hava koşullarında ve zeminde çok kar olduğunda uzun süre hareket ettirilmemektedir. Bu tip durumlarda hareket ettirmeden taşıtınızı 4-5 günde bir olduğu yerde çalıştırmanızı tavsiye etmekteyiz. Bu sayede akünüz dahil tüm sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.” dedi.

ARACIN LASTİK EBATLARI İLE UYUMLU ZİNCİR OLMALI

Özgür Şener, sürücülere güvenli bir kış sürüşü için önerilerine devam ederek, şöyle devam etti:

“Karlı havalarda acil bir durum yaşanabilir ve taşıtınızı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple taşıtınızın üzerindeki karları düzenli olarak temizlemenizi tavsiye etmekteyiz. Aracınızın lastik ebatları ile uyumlu zinciriniz var mı? Zinciriniz kullanılır durumda mı kontrol ediniz. Bu kontrol için lastiklerinizin üzerindeki ebat bilgileri ile zincir kutusu üzerindeki numaraları karşılaştırmalısınız. Kış lastikleri, zincir ihtiyacı olan yollarda size yardımcı olamayacaktır. Mutlaka zincir takmanız gereken zeminler olacağını unutmayın. Islak zeminlerde taşıttan indiğinizde ayakkabılarınızın altı ıslanacaktır. Taşıtın pedallarına bastığınızda ıslak ayakkabı zemini pedalın üzerinde kayabilecektir. Uygun paspasınız varsa kısa bir süre paspasta bekleterek kaymayı önleyecek hale getirin. Kıyafet seçimlerinizi kış koşullarına uygun, bir sebepten taşıttan inmeniz gerekebileceği durumlara uygun olarak yapın. Karlı yollarda çeşitli sebepler ile yolda kalmalar, beklemeler olabilmektedir. Taşıttaki yolcuları da düşünerek su ve idare edecek gıdaları taşıtınızda bulundurunuz. Özellikle küçük çocuklu aileler için önemlidir.

HAYVAN OLABİLİR KONTROL EDİN

Taşıtların altı kuru olduğu için altında kedi, köpek gibi sokak hayvanları uyuyabiliyor. Her sürüşten önce taşıtın altında bir canlı olup olmadığını kontrol etmek gerekir.”

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARI DİKKAT

Özgür Şener, özellikle elektrikli araç kullanıcılarının, araçların ısıtma sisteminin kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, “Ayrıca tamamen elektriksiz yolda kalmasınlar diye şarj istasyonlarını iyi belirlemeleri gerekmektedir.” diye konuştu.