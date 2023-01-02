Kıraça Holding'den Karsan'da pay satışı

Kıraça Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 30 Aralık 2022 tarihinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarıyla ilgili kurumsal yatırımcıya 11,80 TL fiyattan 44 milyon 500 bin TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Holding bu işlemle birlikte Karsan’daki sermayesindeki paylarının 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle yüzde 58,51’e gerilediğini kaydetti.

Yapılan duyuruda elde edilen gelirin Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin büyüyen faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılmasının planlandığı vurgulandı.