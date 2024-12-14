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Škoda, Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Škoda, 2024 yılının son ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

14 Aralık 2024 | 18:13
Son Güncellenme: 14 Aralık 2024 | 19:41
Škoda, Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Açıklamaya göre Fabia modeli, 1.294.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Kamiq modeli, 150.000 TL’ye kadar 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği ve 1.369.100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Scala modeli ise 1.377.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Karoq modeli, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Kodiaq ise, Aralık ayı boyunca tüzel müşterilere 1.000.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi kampanyasıyla satılıyor.
  • Octavia, 200.000 TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satışa çıkıyor.
  • Açıklamaya göre Škoda ayrıca Aralık ayında da çiftçilere yönelik özel indirim kampanyasını sürdürüyor. 
     
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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
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