Škoda, Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

- Açıklamaya göre Fabia modeli, 1.294.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Kamiq modeli, 150.000 TL’ye kadar 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği ve 1.369.100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Scala modeli ise 1.377.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Karoq modeli, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
- Kodiaq ise, Aralık ayı boyunca tüzel müşterilere 1.000.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi kampanyasıyla satılıyor.
- Octavia, 200.000 TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satışa çıkıyor.
- Açıklamaya göre Škoda ayrıca Aralık ayında da çiftçilere yönelik özel indirim kampanyasını sürdürüyor.