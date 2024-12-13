Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye getirdiği modellerden biri de Seal U DM-İ... Hırant Kasapoğlu ve Murat Öksüz'ün modelle ilgili yorumları şöyle:



1 İLGİ ÇEKMESİNİN NEDENİ "BYD’nin çok fazla merak uyandırmasının bir nedeni, Türkiye’de bir fabrika yatırımı yapacak olması ve bu yatırımdan dolayı bir teşvik de almış olması. BYD’nin Türkiye pazarında ilk etapta 6 modeli var. Bunlardan 5’i tam elektrikli. Seal U DM-i ise Plug-in Hybrid teknolojili, yani hem benzinli, hem de elektrikli motorlarını bir arada barındıran şarj edilebilir bir model. Bu özelliğiyle diğer, saf elektrikli kardeşlerinden, fakat markanın da Türkiye’de en fazla, bu hibrit modeli satması bekleniyor".

2 BOYUTLAR "Aracın dış tasarımı biraz Porsche Cayenne modeline göndermeler yapıyor, özellikle burun ve far yapısı. Aracın toplam boyu 4,77 m ve dingil açıklığı da 2,77 m. Bu dış boyutlarla araç D segmentine dahil. İlk etapta, dış boyutlar içeride o kadar da karşılık bulmuyor gibi düşünmüşken, detaylı olarak incelediğimizde, hem ön, hem de arka koltukların oldukça cömert alanlar sunduklarını gördük. Sadece 425 litrelik bagaj hacmi D segmente göre yetersiz gibi geldi bize. Koltuklar yatırılınca 1440 litreye ulaşıyor bu rakam. 60 litrelik bir yakıt deposuda bizi karşılıyor".

3 İÇ DONANIM "İçeriye geçtiğimizde oldukça yüksek bir donanım seviyesiyle karşılaşıyoruz, Koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, HUD display, dönebilen multimedia ekranı, tam boy sunroof hemen ilk akla gelen donanım kalemleri arasında. SUV’de elektrikli dönebilen 15.6 inç boyutunda dokunmatik ekranlı bir kontrol merkezi var. Biz bunu daha önce videosunu çektiğimiz Atto3 modelinden tanıyoruz. Sesli komut gibi birçok akıllı sistemi bünyesinde bulunduran, sürüşle ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak sürücü ve yolcuya ulaştırıyor. İç mekanda diğer dikkatimizi çeken öğe ise okyanustan ilham aldığı belirtilen tasarım kristal vites kolu".

4 HİBRİT SİSTEMİ "Seal DM-i’ın en ilgi çeken bölümü, hibrit sistemi. 1,5 litre hacimli, sıralı 4 silindirli atmosferik emişli, benzinli motor 98 beygir gücünde. Elektrik motoru çok daha güçlü (197 beygir). Toplam sistem gücü ise 218 beygir. Bu güç 2 tonluk BYD’yi hareket ettirmekte zorlanmıyor. 300 Nm tork üretiyor bu ünite aynı zamanda. Performans verileri 0-100 km/s 8,9 sn, son hız 170 km/s. Doğru ve sakin bir kullanımda 1080 km menzile sahip. % 100 şarj edildikten sonra da 80 km gidebiliyor. Bu sırada 100 km’de 21 kWh ortalama elektrik tüketiyor. Ünite ortalama olarak 1 litre yakıt tüketiyor. Bunlar kağıt üzerindeki veriler.".