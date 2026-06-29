Manuel araç kullananları sevindirecek araştırma: Beyninizi etkiliyor

Manuel vitesli otomobiller her geçen yıl pazardan biraz daha çekiliyor. Birçok üretici artık yeni modellerini yalnızca otomatik şanzımanla sunuyor. Buna rağmen manuel vitesi tercih edenlerin sayısı hâlâ az değil.

Japonya'dan gelen yeni bir araştırma ise bu tercihin beklenmedik bir yönüne işaret ediyor. Araştırmaya göre manuel vites kullanmak, sürücünün beynini otomatik vitese göre daha yoğun çalıştırabiliyor.