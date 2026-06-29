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Manuel araç kullananları sevindirecek araştırma: Beyninizi etkiliyor

Japonya'da yapılan yeni araştırma, manuel vitesli otomobillerin sürücünün beynini daha aktif çalıştırabileceğini ortaya koydu. Ancak manuel şanzımanın pazardaki payı hızla düşüyor.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Manuel araç kullananları sevindirecek araştırma: Beyninizi etkiliyor

Manuel vitesli otomobiller her geçen yıl pazardan biraz daha çekiliyor. Birçok üretici artık yeni modellerini yalnızca otomatik şanzımanla sunuyor. Buna rağmen manuel vitesi tercih edenlerin sayısı hâlâ az değil.

Japonya'dan gelen yeni bir araştırma ise bu tercihin beklenmedik bir yönüne işaret ediyor. Araştırmaya göre manuel vites kullanmak, sürücünün beynini otomatik vitese göre daha yoğun çalıştırabiliyor.

1 Beynin karar verme bölgesi daha fazla devreye giriyor

Beynin karar verme bölgesi daha fazla devreye giriyor

Araştırma, Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Ryuta Kawashima tarafından yürütüldü. Kawashima, Nintendo'nun Brain Age oyunlarının bilimsel çalışmalarına katkı veren isimlerden biri olarak da tanınıyor.

Best Car Web'in paylaştığı bilgilere göre manuel araç kullanan sürücülerde beynin ön frontal korteksi daha aktif çalışıyor. Bu bölge dikkat, hafıza ve karar verme gibi temel zihinsel süreçleri yönetiyor.

Manuel vites kullanırken sürücü aynı anda debriyajı kontrol ediyor, doğru vitesi seçiyor, gaz pedalını ayarlıyor ve trafik akışını takip ediyor. Bu işlemlerin sürekli tekrar edilmesi beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırıyor.

2 Günlük kullanım zihinsel aktiviteyi artırabilir

Günlük kullanım zihinsel aktiviteyi artırabilir

Araştırmacılar, bu durumun özellikle yaşlı nüfusun arttığı ülkelerde önemli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Sürücünün her vites değişiminde farklı kararlar alması ve hareketlerini koordine etmesi, beyni sürekli aktif tutuyor. Araştırmaya göre bu süreç bilişsel işlevlerin korunmasına destek sağlayabilir. Otomatik ve yarı otonom araçlarda ise sürücünün üstlendiği görev sayısı daha az oluyor.

 

3 Manuel vites pazarda hızla küçülüyor

Manuel vites pazarda hızla küçülüyor

Araştırmanın sonuçları dikkat çekse de manuel şanzımanın otomobil pazarındaki payı düşmeye devam ediyor.

Best Car Web'in aktardığı verilere göre Japonya'da satılan yeni otomobillerin sadece yüzde 1 ila 2'si manuel şanzımanla geliyor. Satışların büyük bölümünü otomatik vitesli modeller oluşturuyor.

Bugün manuel vites seçeneği daha çok uygun fiyatlı kei sınıfı araçlarda bulunuyor. Honda N-Van, Daihatsu Hijet, Suzuki Carry ve Suzuki Every gibi modeller bu grubun öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.

 

4 Popüler modeller otomatik vitese geçti

Popüler modeller otomatik vitese geçti

Günümüzde birçok popüler otomobil artık manuel şanzıman sunmuyor. Toyota Corolla ve Honda Civic'in standart versiyonları yalnızca CVT şanzımanla satılıyor. Bunun arkasında hibrit motor sistemleri bulunuyor.

Yeni Honda Prelude da manuel seçenek sunmayan modeller arasına katıldı. Üretici, sürüş hissini korumak için yazılım destekli sanal vites geçişleri kullanıyor.

5 Sektör otomatik vitese yöneliyor

Sektör otomatik vitese yöneliyor

Manuel vites tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak sektörün genel yönü otomatik şanzımana doğru ilerliyor. Bu nedenle üç pedallı otomobiller her geçen yıl daha az sayıda modelde karşımıza çıkıyor.
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