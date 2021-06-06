Ocak-mayıs döneminde ilk 5 marka: Bu arada, yılın ilk 5 ayında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adetlik satış yapılmıştı. Bu dönemde Fiat, 47 bin 194 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat’ı, 34 bin 644 ile Volkswagen ve 32 bin 115 ile Renault takip etti. Ford, 29 bin 856 satışla dördüncü ve Toyota da 25 bin 639’luk satışla beşinci sırada yer aldı.