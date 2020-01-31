Mercedes, X serisinin üretimini sonlandırıyor
Mercedes pick-up olarak satışa sunduğu X-Class serisini erken bitirme kararı aldı.
2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X-Class serisi Mayıs ayında son kez banttan inecek.
Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X-Class serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.
Mercedes, Türkiye’de X Serisi’ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.
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