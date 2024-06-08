Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai'nin haziran ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor.
- Nissan Qashqai'nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım; hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz seçeneği sunuluyor.
- Hafif Hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da ise 200 bin lira nakit alım seçeneği sunuluyor.
- Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack ve Black Edition donanım seçeneklerinde 150 bin lira e-POWER Qashqai'nin en üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise 240 bin lira nakit alım seçeneği sunuluyor.
- Açıklamaya göre ayrıca Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için satışa sunuldu.
- Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.