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Nissan Türkiye Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Nissan Türkiye Haziran ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

08 Haziran 2024 | 10:57
Son Güncellenme: 08 Haziran 2024 | 10:58
Nissan Türkiye Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai'nin haziran ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor.

  • Nissan Qashqai'nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım; hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz seçeneği sunuluyor. 
  • Hafif Hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da ise 200 bin lira nakit alım seçeneği sunuluyor.
  • Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack ve Black Edition donanım seçeneklerinde 150 bin lira e-POWER Qashqai'nin en üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise 240 bin lira nakit alım seçeneği sunuluyor.
  • Açıklamaya göre ayrıca Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için satışa sunuldu. 
  • Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

 

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