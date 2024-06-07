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7 Temmuz öncesi hangi marka ne kadar indirim yaptı? İşte 28 araçta güncel fiyatlar

7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni güvenlik donanımı düzenlemesi öncesi markalar mevcut stoklarını hızla eritmek için kampanyalara hız verdi. Cardata verilerine göre, Türkiye pazarında satılan araçların yüzde 26’sı indirime girmiş durumda. Kampanyalı fiyatlara göre yapılan indirim oranı ise 'ortalamada' yüzde 6. İndirime giren 25 sıfır araçta güncel fiyatlar şöyle...

07 Haziran 2024 | 23:20
7 Temmuz öncesi hangi marka ne kadar indirim yaptı? İşte 28 araçta güncel fiyatlar

Ekonomist.com.tr / 7 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de sıfır otomobil satışında yeni güvenlik donanımları zorunlu hale geliyor. Bu donanımlar arasında acil durum frenleme asistanı, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası, alkol kilidi hazırlığı ve kaza veri kaydedicisi gibi özellikler bulunuyor. 

Bu durumun hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasalarını doğrudan etkileyeceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın,  "Bu yeni düzenlemeler, markaların mevcut stoklarını hızla eritme çabasına girmesine neden oldu. Özellikle GSR II standartlarına uymayan araçların 7 Temmuz’dan sonra satılamayacak olması, markaların bu dönemde satış kampanyalarını artırmasına yol açtı. Bayilerde liste fiyatının altında satışlar ve önemli indirim oranları da dikkat çekiyor. Örneğin, bazı modellerde 200-300 bin TL’ye varan indirimler yapılabiliyor. Bu kampanyalar, otomobil almayı planlayanlar için bu dönemde uygun bir alım fırsatı sunuyor." dedi. 

2. EL ARAÇ FİYATLARINI DA DÜŞÜRECEK

Sıfır km ile 2. el araç fiyatları arasındaki makasın daralacağını kaydeden Yalçın, sıfır km araç stokların eritilmesi için yapılan kampanyaların, özellikle ikinci el pazarında bundan sonraki dönemde fiyat düşüşlerine sebep olacağını vurguladı.

352 ARAÇ KAMPANYADA 

Cardata verilerine göre Türkiye otomobil pazarında satılan binek otomobil ve hafif ticari araçların sayısı toplam 1338 adet. Bu 1338 adet aracın şu an kampanyalı fiyata sahip olan araç sayısı ise 352 adet. Bu da bu araçların %26’sına denk geliyor. Kampanyalı fiyatlara göre yapılan indirim oranı ise “ortalamada” %6.

CARDATA'NIN EKONOMİST.COM.TR İÇİN DERLEDİĞİ VERİLERE GÖRE KAMPANYA YAPILAN 25 ARAÇ VE İNDİRİM ORANLARI ŞÖYLE:

 

 

 

 

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