ODMD Başkanı Çinli otomobil markalarıyla ilgili duyumları paylaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Çinli markaların Türkiye'de üretim yapmaya sıcak baktıklarına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.

Çin'in tüm dünya pazarlarını etkilemeye başladığını ifade eden Bozkurt "Özellikle de Avrupa pazarına gelmek istiyorlar. Amerika Çinli markalara yüzde yüz gümrük vergisi uygulamasını geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Haziran ayı içerisinde de Avrupa’nın bir kararı olacak. Onlar da bir gümrük vergisi uygulamasına gidebilirler gibi duruyor. Somut olmamakla birlikte yüzde 25 ile yüzde 50 bandında bir gümrük vergisi uygulanması ihtimali söz konusu. Çinlilerin başta Avrupa, Türkiye olmak üzere global pazarlara gelmesi için mutlaka bu bölgede üretim yapmayı planlamaları gerekiyor ki Çinliler de bunun farkındalar" dedi.

Bozkurt şöyle devam etti: "Şu anda baktığımızda, değişik Çinli markalar Avrupa’da ve Türkiye’de üretim yapma olanakları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmış görünüyorlar. Biz istiyoruz ki Çinli firmalar Avrupa’da bir ülkeyi değil, Türkiye’yi tercih etsinler. Türkiye’ye sıcak baktıklarını duyuyoruz. Bence Türkiye’nin avantajlarının onlar da farkındalar. Burada çok ciddi bir üretim seviyesi kalitesinde kendini kanıtlamış bir sistem var. Tedarikçiler için ekosistem hazır durumda. Lojistik sistemimiz çok uygun bu işe. Aslında bir Çinli markanın üretim yapması için en uygun yer Türkiye. Burada teşviklerin karşılaştırılması devreye girebiliyor. Avrupa’daki bazı ülkeler bize göre yüksek teşvikler vadedebiliyor. Öte yandan toplam programa ve uzun süreli sürdürülebilirlik programına da bakıyorlar. Ben kişisel olarak çok ümitliyim. Birkaç Çinli markanın üretim için Türkiye’yi tercih edebileceği ile ilgili ümidimi de koruyorum."