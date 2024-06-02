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Opel Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Haziran ayının gelmesiyle beraber otomobil markaları da peş peşe bu aya ilişkin kredi seçeneklerini duyurmaya başladı. Açıklama yapan markalar arasında Opel de bulunuyor.

02 Haziran 2024 | 08:28
Opel Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre Opel'in haziran ayında binek ve hafif ticaret modellerine ilişkin ödeme seçenekleri şöyle:

  • Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Mokka 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Grandland 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

ELEKTRİKLİLER

  • Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

  • Yeni Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
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Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
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