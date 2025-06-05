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Opel Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

Opel, haziranda binek ve hafif ticari araç modellerine ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

04 Haziran 2025 | 23:36
Opel Haziran 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in Corsa ve Astra modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Frontera Hybrid modelinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği bulunuyor.
  • Yeni Mokka, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ya da nakit indirim seçeneği ile satılıyor.
  • Yeni Grandland'in Edition donanımlı hybrid versiyonu, Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, Opel Astra Elektrik ve 
  • Opel Frontera Elektrik modelleri de 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği ile satılıyor.
  • Marka ticari modelleri için de finansman seçeneklerini duyurdu.

 

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