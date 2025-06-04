Peugeot Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni 3008 modeli tüzel müşterilere 170 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 modelinde bireysel müşterilere Allure donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi veya sadece tüzel müşterilere GT donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot 2008, Allure donanım seviyesinde 180 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.
- E-2008 Allure donanım seviyesinde takas desteğiyle 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise takas desteğiyle 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- 408 modelinde Allure donanım seviyesinde takas desteğiyle 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise sadece tüzel müşterilere özel 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Elektrikli E-308'de 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot 5008 için GT donanım seviyesinde 100 bin lira takas indirimi ve tüzel müşterilere GT donanım seviyesinde 170 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. 5008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-5008'de ise sadece tüzel müşterilere GT donanımlı versiyonda 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- E-208'de 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot ticari modelleri için de haziran ayı finansman seçeneklerini duyurdu