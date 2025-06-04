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Togg Haziran 2025 kampanyasını duyurdu: Togg fiyat listesi Haziran'da nasıl?

Togg haziran ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

04 Haziran 2025 | 12:02
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 12:11
Togg Haziran 2025 kampanyasını duyurdu: Togg fiyat listesi Haziran'da nasıl?
  • Togg'dan yapılan açıklamaya göre Togg T10X V2'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, sıfır faiz oranıyla sunululuyor. Aylık ödemesi 33 bin 333 lira. 
  • Ayrıca 1 milyon lira kredi seçeneğinde 48 ay vade, yüzde 3.25'ten başlayan faiz oranlarıyla aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.
  • Kiralar gibi araç almak için 1.5 milyon lira kredi ile 48 ay vadede, yüzde 3.3 faiz oranıyla ayda 64 bin 561 lira ödeniyor.

T10X Fiyat Listesi

  • V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000  TL
     
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