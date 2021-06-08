Opel haziran ayı kampanyasını duyurdu. İşte Opel’in haziran kampanyası detayları ve Haziran 2021 Opel fiyatları…
- Opel açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar kapsamında yeni Opel Crossland, haziran ayında 227 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, çeşitli donanım ve versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanı mevcut.
- 1,2 lt turbo benzinli veya 1,5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7 bin 500 TL tutarında indirim imkanı yer alıyor.
- SUV segmentindeki Opel Grandland X ise 90 bin TL için 12 ay, 0 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- Açıklamaya göre Opel Insignia, haziran ayı boyunca 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa çıkıyor. Insignia, nakit alımlarda ise 9 bin 500 TL indirimle 490 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
HAZİRAN 2021 OPEL FİYAT LİSTESİ
Opel’in internet sitesinde binek otomobillerde Haziran ayına ilişkin fiyat listeleri ise şöyle:
CORSA FİYAT LİSTESİ
|Motor / Şanzıman
|Donanım
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.2 75 HP BENZİN
MT5
|ESSENTIAL
ELEGANCE
|189.900 TL
204.900 TL
|1.5 102 HP DİZEL
MT6
|EDITION
|219.900 TL
|1.2 100 HP BENZİN
AT8
|EDITION
ELEGANCE
|229.900 TL
281.900 TL
|231.200 TL
|1.2 130 HP BENZİN
AT8
|ULTIMATE
|299.900 TL
ASTRA HB FİYAT LİSTESİ
|Motor / Şanzıman
|Donanım
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.2 145 HP BENZİN
MT6
|EDITION
|279.500 TL
|1.4 145 HP BENZİN
CVT
|EDITION
GS LINE
|313.900 TL
319.900 TL
|1.5 122 HP DİZEL
AT9
|EDITION
GS LINE
ELEGANCE
|329.900 TL
339.900 TL
364.900 TL
YENİ CROSSLAND FİYAT LİSTESİ
|Motor / Şanzıman
|Donanım
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.2 130 HP BENZİN
MT6
|ESSENTIAL
EDITION
|227.900 TL
231.000 TL
|1.2 130 HP BENZİN
AT6
|EDITION
ELEGANCE
ULTIMATE
|336.900 TL
348.900 TL
368.900 TL
|1.5 120 HP DİZEL
AT6
|ESSENTIAL
EDITION
ELEGANCE
|336.900 TL
348.900 TL
360.900 TL
YENİ INSIGNİA FİYAT LİSTESİ
|Motor / Şanzıman
|Donanım
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.5 122 HP DİZEL
AT8
|EDITION
ELEGANCE
ULTIMATE
EXCLUSIVE
|490.900 TL
531.400 TL
562.900 TL
573.900 TL
OPEL GRANLAND X FİYAT LİSTESİ
|Motor / Şanzıman
|Donanım
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.2 130 HP BENZİN
AT8
|ESSENTIAL
EDITION
ELEGANCE
|379.900 TL
401.900 TL
431.900 TL
|
416.900 TL
|1.5 130 HP DİZEL
AT8
|EDITION
EDITION EXPLORER
ELEGANCE
ULTIMATE
|442.900 TL
457.900 TL
472.900 TL
493.900 TL
|427.900 TL
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