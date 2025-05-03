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Opel Mayıs 2025 kampanyasını duyurdu

Opel Mayıs ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

03 Mayıs 2025 | 20:47
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2025 | 20:47
Opel Mayıs 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu ayın kampanyası kapsamında, binek ve ticari araç modeller için 150-450 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

  • Açıklamaya göre markanın Corsa ve Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle atılıyor.
  • Yeni Grandland, 1 milyon 861 bin liradan başlayan fiyatlarla 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Modelin hibrit versiyonda "Edition" ve GS", elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi bulunuyor.
  • Corsa ve Astra'nın GS donanım seviyesindeki yüzde 100 elektrikli versiyonları, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Markanın ticari araçlarında da çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor.

 

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
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GERİ
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