Opel Mayıs 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu ayın kampanyası kapsamında, binek ve ticari araç modeller için 150-450 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Açıklamaya göre markanın Corsa ve Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle atılıyor.

Yeni Grandland, 1 milyon 861 bin liradan başlayan fiyatlarla 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Modelin hibrit versiyonda "Edition" ve GS", elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi bulunuyor.

Corsa ve Astra'nın GS donanım seviyesindeki yüzde 100 elektrikli versiyonları, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Markanın ticari araçlarında da çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor.