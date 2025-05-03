Opel Mayıs 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu ayın kampanyası kapsamında, binek ve ticari araç modeller için 150-450 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
- Açıklamaya göre markanın Corsa ve Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle atılıyor.
- Yeni Grandland, 1 milyon 861 bin liradan başlayan fiyatlarla 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Modelin hibrit versiyonda "Edition" ve GS", elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi bulunuyor.
- Corsa ve Astra'nın GS donanım seviyesindeki yüzde 100 elektrikli versiyonları, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Markanın ticari araçlarında da çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor.