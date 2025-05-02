BYD SEAL U DM-i yeni versiyonla Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. BYD SEAL U DM-i AWD yeni 1,5 litrelik turbo motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı:

1 FARKI NE? Mevcut versiyonla aynı tasarıma sahip model, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla özellikle uzun yolculuklarda daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

2 İKİ YENİ SÜRÜŞ MODU Modelin sürüş seçeneklerine 'Kum' ve 'Çamur' modları ekleniyor. Sistem gücü 238 kilovat (kW) seviyesine ulaşan versiyon, 0'dan 100 km/h hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

3 MENZİL Açıklamaya göre Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesiyle BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi. Yeni versiyon, tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken, hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor. Modelin batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmazken, araç, mevcut 18,3 kW/h kapasiteli BYD'nin Blade Bataryası ile sunuluyor. Batarya, yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa 35 dakikada ulaşabiliyor.

4 1,5 litrelik turbo benzinli motor SEAL U DM-i'nin AWD versiyonuyla 1,5 litrelik turbo benzinli motoru da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW gücündeki motor, elektrikli sistemle çalışıyor.

5 ÖZELLİKLER Araçta LED ön ve arka farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12,3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı, 15,6 inç elektrikli dönebilen dokunmatik multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler var.

6 Mobil Uygulama Yeni versiyon, bağlantılı servislerle bütünleşmiş çalışan BYD Mobil Uygulaması ile birlikte sunuluyor. Açıklamaya göre Android ve iOS platformlarından indirilebilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibi, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolü, kapıların uzaktan kilitlenmesin, araç konumunun görüntülenmesi gibi birçok fonksiyonu cep telefonuyla uzaktan yönetme imkanı sağlıyor.