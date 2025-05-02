Bir Çinli marka daha Türkiye pazarına geliyor: İlk 2 modeli belli buldu

Markanın Türkiye distribütörlüğü görevini, kökleri 1971 yılına uzanan Ulubaşlar Grubu'nun otomotiv sektöründeki temsilcisi Ulu Motor üstlendi. Şirket, Türkiye pazarına ilk olarak 1.5 litrelik benzinli turbo motorla donatılmış iki modelle giriş yapacak: SUV segmentindeki T5 EVO ve MPV segmentindeki M4 U-Tour. Bu modeller ön siparişe açılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye Distribütörlüğü'nü 1971'den bu yana faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor firması üstlenecek. İlk aşamada, 1,5 litrelik benzinli turbo motor seçeneğine sahip

SUV modeli T5 EVO ile aynı motorla donatılmış MPV modeli M4 U-Tour'un satışına başlanacak. Modeller, tanıtıma özel fiyat ve ödeme koşullarıyla ön siparişe açılacak.

Haziran itibarıyla teslimatlarına başlanması planlanan araçlara ek olarak,

T5 modelinin tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile sedan gövde tipindeki yüzde yüz elektrikli S7 modeli de markanın ürün gamında yer alıyor.