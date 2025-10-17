Otomatik vites talebi yükseliyor!... İşte en ucuz otomatik vitesli araçların listesi

NTV.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Eylül ayı otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 oranında gerilese de, otomatik vitesli araçların popülaritesi ivme kazanıyor.

En Ucuz Otomatik Vitesli Otomobillerin Fiyatları Belirlendi

Artan taleple birlikte, otomatik vitesli bir otomobile sahip olmanın başlangıç fiyatı da merak konusu oldu. Yapılan araştırmaya göre, satıştaki en ucuz otomatik vitesli otomobilin fiyatı 1.198.000$ TL'den başlıyor.

İşte piyasada bulunan ve otomatik vitesli modelleriyle dikkat çeken, başlangıç ya da erişilebilir fiyat aralığındaki bazı otomobiller ve fiyatları: