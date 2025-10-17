ARA
Otomatik vites talebi yükseliyor!... İşte en ucuz otomatik vitesli araçların listesi

Türkiye otomobil pazarında otomatik vitesli araçlara olan ilgi artarak devam ediyor. Otomatik vitesin sunduğu kullanım kolaylığı ve pratiklik, tüketicilerin tercihlerinde büyük bir rol oynuyor. Bu durum, genel pazar verilerinde bir düşüş yaşanmasına rağmen otomatik vitesli modellere olan talebin gücünü koruduğunu gösteriyor.


Son Güncellenme:
Otomatik vites talebi yükseliyor!... İşte en ucuz otomatik vitesli araçların listesi

NTV.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Eylül ayı otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 oranında gerilese de, otomatik vitesli araçların popülaritesi ivme kazanıyor.

En Ucuz Otomatik Vitesli Otomobillerin Fiyatları Belirlendi

Artan taleple birlikte, otomatik vitesli bir otomobile sahip olmanın başlangıç fiyatı da merak konusu oldu. Yapılan araştırmaya göre, satıştaki en ucuz otomatik vitesli otomobilin fiyatı  1.198.000$ TL'den başlıyor.

İşte piyasada bulunan ve otomatik vitesli modelleriyle dikkat çeken, başlangıç ya da erişilebilir fiyat aralığındaki bazı otomobiller ve fiyatları:

1 Hyundai i10

Hyundai i10

1 milyon 198 bin lira

 

2 KIA Picanto

KIA Picanto

1 milyon 245 bin lira

 

3 Citroen e-C3

Citroen e-C3

1 milyon 375 bin lira

4 Dacia Sandero Stepway Expression

Dacia Sandero Stepway Expression

1 milyon 420 bin lira

 

5 Suzuki Swift

Suzuki Swift

1 milyon 525 bin lira

 

6 Seat Ibiza $1.0$ EcoTSI $115$ PS DSG

Seat Ibiza $1.0$ EcoTSI $115$ PS DSG

1 milyon 596 bin lira

7 Renault Clio Evolution

Renault Clio Evolution

 1 milyon 536 bin lira

8 Opel Corsa

Opel Corsa

1 milyon 632 bin lira

Skoda Fabia: $1$ milyon $649$ bin lira

 

9 Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT

Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT

1 milyon 679 bin 900 lira

10 Skoda Fabia

Skoda Fabia

 1 milyon 649 bin lira

11 Honda Jazz 1.5L Hibrit

Honda Jazz 1.5L Hibrit

1 milyon 695 bin lira

12 BYD Dolphin 150 KW

BYD Dolphin 150 KW

1 milyon 699 bin lira

13 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S

 1 milyon 750 bin lira

14 BMW 120

BMW 120

 3 milyon 413 bin 900 lira

15 Chery Omoda 5 Pro

Chery Omoda 5 Pro

 1 milyon 795 bin lira

16 Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

 2 milyon 130 bin lira

17 Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic

 3 milyon 63 bin 320 lira

18 Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Diesel 130hp DCT

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Diesel 130hp DCT

 3 milyon 137 bin 959 lira

19 Cupra Formentor 1.5 eTSI 150 PS DSG Impulse

Cupra Formentor 1.5 eTSI 150 PS DSG Impulse

 2 milyon 571 bin lira

20 Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium

 1 milyon 839 bin 800 lira

21 MG Yeni HS

MG Yeni HS

 2 milyon 380 bin lira

22 Nissan Juke

Nissan Juke

1 milyon 814 bin 500 lira

23 Jaecoo 7 Revive

Jaecoo 7 Revive

 2 milyon 150 bin lira

24 Togg V1 RWD Standart Menzil

Togg V1 RWD Standart Menzil

1 milyon 862 bin lira

25 SsangYong Torres EVX

SsangYong Torres EVX

 2 milyon 205 bin lira
