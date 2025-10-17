Otomatik vites talebi yükseliyor!... İşte en ucuz otomatik vitesli araçların listesi
Türkiye otomobil pazarında otomatik vitesli araçlara olan ilgi artarak devam ediyor. Otomatik vitesin sunduğu kullanım kolaylığı ve pratiklik, tüketicilerin tercihlerinde büyük bir rol oynuyor. Bu durum, genel pazar verilerinde bir düşüş yaşanmasına rağmen otomatik vitesli modellere olan talebin gücünü koruduğunu gösteriyor.
NTV.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Eylül ayı otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 oranında gerilese de, otomatik vitesli araçların popülaritesi ivme kazanıyor.
En Ucuz Otomatik Vitesli Otomobillerin Fiyatları Belirlendi
Artan taleple birlikte, otomatik vitesli bir otomobile sahip olmanın başlangıç fiyatı da merak konusu oldu. Yapılan araştırmaya göre, satıştaki en ucuz otomatik vitesli otomobilin fiyatı 1.198.000$ TL'den başlıyor.
İşte piyasada bulunan ve otomatik vitesli modelleriyle dikkat çeken, başlangıç ya da erişilebilir fiyat aralığındaki bazı otomobiller ve fiyatları:
1 Hyundai i10
1 milyon 198 bin lira
2 KIA Picanto
1 milyon 245 bin lira
3 Citroen e-C3
1 milyon 375 bin lira
4 Dacia Sandero Stepway Expression
1 milyon 420 bin lira
5 Suzuki Swift
1 milyon 525 bin lira
6 Seat Ibiza $1.0$ EcoTSI $115$ PS DSG
1 milyon 596 bin lira
7 Renault Clio Evolution
1 milyon 536 bin lira
8 Opel Corsa
1 milyon 632 bin lira
9 Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT
1 milyon 679 bin 900 lira
10 Skoda Fabia
1 milyon 649 bin lira
11 Honda Jazz 1.5L Hibrit
1 milyon 695 bin lira
12 BYD Dolphin 150 KW
1 milyon 699 bin lira
13 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
1 milyon 750 bin lira
14 BMW 120
3 milyon 413 bin 900 lira
15 Chery Omoda 5 Pro
1 milyon 795 bin lira
16 Volkswagen Polo
2 milyon 130 bin lira
17 Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic