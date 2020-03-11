Türkiye ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2018 yılında 6 milyon 861 bin adet satış yapılmışken, 2019 yılında yüzde 13,5 artışla 7 milyon 793 bin adet satış gerçekleşti.

2018 yılında 1’e 13 olan sıfır otomobile karşı ikinci el otomobil oranı, 2019 yılında 1’e 18 seviyesine çıktı. Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi, hurda indirimi gibi destekler otomotivdeki ötelenmiş talebi sıfır ve ikinci el otomobil pazarlarına yönlendirdi.

Sıfır otomobil talebi stoklarla sınırlı kalınca, tüketiciler ikinci el otomobile talep gösterdi. Bunun sonucu olarak da söz konusu fark ortaya çıktı.

Bu kadar büyüyen pazarda ise artık daha kurumsal yapılar oluşmaya başladı. Bu şirketlerden biri olan yerli sermayeli ikinci el otomotiv şirketi Otomerkezi.net 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.