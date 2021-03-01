Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın açıklanması beklenen şubat ayı ihracat rakamlarının olumlu olduğuna işaret ederek, “Otomotiv sektöründe Afrika’ya ihracatımız, ocak ayında 128 milyon dolara yaklaşarak salgın öncesi seviyelerini yakaladı. Güney Afrika’ya ocak ayında otomotiv sektöründeki ihracatımız ise yüzde 5 artarak 6,5 milyon dolar seviyesini geçmiştir.” dedi.

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Ticaret Bakanlığı ve TİM desteğiyle çevrim için düzenlenen Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı’nda yaptığı konuşmada, salgın öncesinde tamamladıkları dijitalleşme hamlesiyle işleri sanal ortamda aksatmadan sürdürmeyi başardıkları ve salgının başından beri, birliklerle beraber, toplamda 55 sanal ticaret heyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haziran ayı itibarıyla fiziki faaliyetlere de koşullar elverdiği sürece kademeli olarak dönmeyi planladıklarını aktaran Gülle, dijital platformlarda edindikleri tecrübeden yeni dönemde de faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

“Büyükelçiliklerin açıldığı ülkelerde ihracat yüzde 27 arttı”

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini, dostluk ve kazan-kazan ilkeleri ışığında sürdürdüğüne dikkati çeken Gülle, “Afrika’ya Açılım Politikası sayesinde Kıtayla ilişkilerimiz birçok alanda hızlı ilerleme sağlanmıştır. Türkiye’nin, Afrika Birliği’ne 2005 yılında gözlemci sıfatıyla üye olması, 2008 yılında ülkemizin Afrika Birliği tarafından stratejik ortak olarak ilan edilmesi de bu açılım politikasının somut birer başarı örneğidir. 2013 yılında hayata geçirilen, Afrika Ortaklık Politikasıyla Türkiye kıtada, diplomatik temsilciliklerinin sayısını artırmış, eğitim, kültür, ulaşım, medya gibi birçok alanda kurumsal ilişkilerini kuvvetlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca büyükelçiliklerin açıldığı ülkelerde ihracatın yüzde 27 arttığının tespit edildiğini dile getiren Gülle, bu ülkeler arasında Afrika ülkelerinin öne çıktığını ve dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülkesi olan Türkiye’nin kıtada insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerini de kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü anımsattı.

“Türkiye, Afrika Kıtası’nın en büyük onuncu tedarikçisi”

İsmail Gülle, Türkiye’nin 2019 yılında 16 milyar 945 milyon dolar ihracat hacmiyle, Afrika’nın toplam ithalatından yüzde 3 pay alarak Kıta’nın en büyük onuncu tedarikçisi olduğunu ifade etti.

Kıta’nın önemi gereği, bölgede yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Gülle, şunları kaydetti:

“1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe giren, Kıta’daki 55 ülkenin 54’ünün üye olduğu, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Anlaşması, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ana gündem maddelerimizden biridir. Kıtadaki zengin doğal ve beşeri kaynakların, daha etkili bir şekilde kullanılmasına vesile olacağını düşündüğümüz bu anlaşmadan, kıtayla ilişkilerimizi güçlendirmek adına yapabileceklerimiz konusunda hassasiyetle çalışmaktayız.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz analizlerde, Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihraç edebileceği, Afrika ülkelerine ihraç etmediği ancak diğer ülkelere ihraç ettiği 1.250 ürün tespit ettik. Afrika ülkelerinin bu ürünlerde dünyadan 50,2 milyar dolarlık ithalat yaptığını, Türkiye’nin ise bu ürünlerde Afrika dışı ülkelere 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını görmekteyiz. Bu araştırmalarımızı bir rapor halinde önümüzdeki günlerde yayımlayacağız.”

“Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ticaret ortaklarından biri”

Sahra Altı Afrika bölgesinin en büyük ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Gülle, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye 2020 yılında, Sahra Altı Afrika ülkelerine bir önceki seneye göre yüzde 4,1 artışla 6 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 2020 yılında Güney Afrika’ya ihracatımız, binde 7 artışla 573 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında, Güney Afrika’ya ihracatımız yüzde 33 artışla 75 milyon dolara ulaşırken bölgeyle ilişkilerimizin daha da gelişeceğine olan inancımız tazelenmiştir.”

Gülle, Afrika’ya ihracatta öne çıkan sektörler incelendiğinde çelik, kimyevi maddeler, hububat ve otomotiv endüstrisinin diğer sektörlerden pozitif ayrıştığını söyledi.

Afrika ülkelerine otomotiv sektöründe ihracatın, 2020 yılında salgın kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen, 1 milyar 434 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Gülle, “Bu ihracatın 64 milyon doları Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yapılmıştır. Otomotiv sektöründe Afrika’ya ihracatımız, ocak ayında 128 milyon dolara yaklaşarak salgın öncesi seviyelerini yakaladı. Güney Afrika’ya ocak ayında otomotiv sektöründeki ihracatımız ise yüzde 5 artarak 6,5 milyon dolar seviyesini geçmiştir.” diye konuştu.

“Türkiye otomotiv sektöründeki gücüyle, Afrika’daki tüm iş fırsatlarını değerlendirmeye hazırdır”

Tüm bu rakamların otomotiv sektöründe Türkiye-Afrika ilişkilerinde ciddi bir potansiyelin ve gelişme ivmesinin olduğunu gösterdiğini kaydeden Gülle, Türkiye’nin otomotiv sektöründe ciddi üretim altyapısına ve tecrübeye sahip olduğunu anımsatarak, “Türkiye otomotiv sektöründeki gücüyle, Afrika’daki tüm iş fırsatlarını değerlendirmeye, Kıta’nın dost ve kardeş ülkesi olarak hazırdır.” dedi.

Gülle ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 2021 yılında Türkiye’de düzenlenmesi öngörülen, 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’nin, gerçekleşmesine yönelik beyanına iştirak ettiklerini ve desteklediklerini ifade ederek, Büyükelçilerin de ticaret heyetlerin çalışmalarında büyük katkı sunduğunu vurguladı.

“Gurur duyduğumuz ihracat rakamlarını paylaşacağız”

İsmail Gülle, yarın açıklanması beklenen şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Geçen yılı koşulların en iyisi, olabilecek rakamın en iyisi şeklinde bitirdiğimizi biliyoruz. Son çeyrekte Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3 aylık ihracatını gerçekleştirdik. Şubat ayı ihracat rakamlarını, Sayın Bakanımızla yarın açıklayacağız. İhracat ailemizle gurur duyduğumuzu ve onlarla ne kadar gurur duysak da az geldiğini gösteren rakamları, başarıları ve performansları inşallah paylaşma imkanı yakalayacağız.”