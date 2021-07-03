Peugeot Türkiye, temmuz kampanyasını duyurdu… Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
- Kampanya kapsamında SUV 2008’de 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanı sunuluyor.
- Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile yeni Peugeot SUV 3008’de ve 7 kişilik oturma kapasiteli yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
- Yeni Peugeot 208’de 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleri sunuluyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199 bin TL’den başlıyor.
- Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanıyla satışa sunuluyor.
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