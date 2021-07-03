Peugeot Türkiye, temmuz kampanyasını duyurdu… Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında SUV 2008’de 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanı sunuluyor.

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile yeni Peugeot SUV 3008’de ve 7 kişilik oturma kapasiteli yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Yeni Peugeot 208’de 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleri sunuluyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199 bin TL’den başlıyor.

Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanıyla satışa sunuluyor.

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