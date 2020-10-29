Tüm dünyada sadece Porsche tutkunlarının değil, tüm otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği en yeni Porsche modeli Taycan, Türkiye’de de satışa sunuldu.

E-Performans serisinin en yeni modelleri Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarda beğeniye sunuldu.



Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50’den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

Eskinazi, “Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Taycan kullanıcılarımızın sarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye’de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.