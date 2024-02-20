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Renault Group CEO'su: Benzeri görülmemiş sayıda lansman yapacağız

Renault Group 2023 yıl sonu finansal rapor sonuçlarını açıkladı.

20 Şubat 2024 | 16:52
Renault Group CEO'su: Benzeri görülmemiş sayıda lansman yapacağız

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Avrupa'da en çok satan otomobiller sıralamasında Renault Group’un 2 aracı ilk 3'te yer alırken, Renault markası 5. sıradan 2. sıraya yükseldi.

Renault Group 2023 yılında tüm mali tablolarda güçlü iyileşme gerçekleştirdi.

2023 yılının ilk yarısındaki cirosu 52,4 milyar avro ile 2022'ye göre yüzde 13 artış ve sabit döviz kurları dikkate alındığında yüzde 17 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Renault Group'un rekor sonuçlar açıkladığını kaydetti.

Muazzam bir ekip çalışmasının sonucu olan bu rakamların Renaulution stratejisinin başarısını yansıttığını belirten Meo, "Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var ve bununla da yetinmeyeceğiz. 2024 yılında, bir yandan mali yapımızı optimize etmeye devam ederken, bir yandan da Renault Group’un yenilenme sürecinin bir sonucu olarak benzeri görülmemiş sayıda araç lansmanı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Meo, elektrikli araç (EV) ve yazılım stratejilerini hızlandırdıkların, grubun dönüşümüne inanılmaz bir hızla öncülük ettiklerini vurgulayarak, "Esneklik ve yüksek performans sağlayan organizasyon yapımız, zorlu bir pazarda bize büyük bir güç veriyor. Bu başarılardan dolayı takımlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, çok daha verimli ve yüksek performanslı, tüm paydaşlar için değer yaratan yeni bir Renault Group ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

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