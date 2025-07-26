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Renault Türkiye'den 3 modeli için ÖTV açıklaması

Renault, yürürlüğe giren özel tüketim vergisi (ÖTV) güncellemelerinin Türkiye'de üretilen modelleri Clio, Megane Sedan ve Duster'da fiyat avantajı getirdiğini söylüyor.

26 Temmuz 2025 | 04:47
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2025 | 04:47
Renault Türkiye'den 3 modeli için ÖTV açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Clio modeli, yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek, 50 bin liraya varan indirimle satışlarına devam ediyor. Megane Sedan modelinin benzinli versiyonlarında yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle 70 bin liraya varan indirim oluyor. Duster'ın Evolution Eco-G versiyonu ise yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46 bin lira tutarında indirime ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, modellerinin yerli üretim avantajına sahip olduğunu belirterek "Bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

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