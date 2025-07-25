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Tesla Türkiye, ÖTV sonrası fiyat politikasını açıkladı

ÖTV'de yapılan son düzenleme sonrası Tesla Türkiye fiyat politikasıyla ilgili açıklama yaptı.

25 Temmuz 2025 | 00:36
Tesla Türkiye, ÖTV sonrası fiyat politikasını açıkladı

Şirketin Avrupa ve Ortadoğu bölgeler için açılan X hesabından yapılan paylaşımda, baz fiyatın korunacağı ve yalnızca güncel ÖTV oranının fiyata yansıtılacağı duyuruldu. Tesla'dan yapılan açıklama şöyle:

  • Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır. 
  • Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.
  •  ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; 
  • Lütfen takipte kalın. Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!

 

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