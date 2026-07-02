Renault yılın ilk yarısının finansal sonuçlarını açıkladı

Renault, 2026'nın ilk yarısında 74 bin 129 adet satış ve yüzde 13,3 pazar payına ulaştı. Haziran ayında da 15 bin 412 adet satış ve yüzde 14,7 pazar payıyla Haziran 2023'ten bu yana ulaştığı en yüksek pazar payını elde etti.
Türkiye'de üretilen Renault modelleri, yılın ilk yarısında Türkiye otomotiv pazarının zirvesini oluşturdu. Renault Clio, tüm pazarın en çok tercih edilen modeli olarak liderliğini sürdürürken, Türkiye'de üretilen Megane Sedan da ikinci sırada yer aldı. Böylece yılın ilk yarısında pazarın ilk iki sırasını Türkiye'de üretilen iki Renault modeli paylaştı.
Haziran ayında ise Clio 5 ve yeni Clio 6 birlikte 4 bin 807 adet satışla tüm pazarın en çok tercih edilen modeli olurken, Megane 3 bin 467 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Haziran ayında en çok satan ilk üç modelin ikisi Renault markalı oldu.
1 Yerli üretim modellerle SUV segmentinde güçlü performans
Renault, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Duster ve Boreal modellerinin katkısıyla SUV segmentindeki yükselişini hız kesmeden sürdürdü. Haziran ayında 6.040 adet SUV satışıyla Türkiye'nin en çok SUV satan markası olan Renault, yerli üretimin gücünü satış başarılarıyla da ortaya koydu.
Renault Duster, Haziran ayının en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olurken, 15 Haziran'da satışa sunulan yeni Renault Boreal ise kısa bir sürede 2.160 adet satışa ulaşarak ayın en çok tercih edilen üçüncü SUV modeli oldu. Boreal'in güçlü başlangıcı, modelin Türkiye pazarındaki yüksek potansiyelini ortaya koyarken, Renault'nun SUV segmentindeki iddiasını daha da güçlendirdi.
2 Dacia'da yepyeni bir dönem
Dacia, tamamen yenilenen ürün gamıyla Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden marka; erişilebilir mobilite anlayışını daha güçlü bir ürün gamıyla destekliyor.
Müşterileriyle güven ve güçlü bağlar kurmayı hedefleyen Dacia, Yeni Dacia Marka stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği "Dacia'm Güvende" programıyla 7 yıla varan garanti imkanı sunuyor.
Dacia, yıl sonunda marka tarihindeki en önemli adımlardan birini atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek ve dünyaya ihraç edilecek ilk Dacia modeli Striker, yıl sonunda kullanıcılarla buluşacak. C segmentinde konumlanan Dacia Striker, bir SUV'un yüksek sürüş pozisyonu ve arazi yeteneklerini, bir station wagon'un çok yönlülüğü ve konforunu, bir sedanın ise verimliliği ve performansını tek bir gövdede bir araya getiriyor. Üç farklı gövde tipinin güçlü yönlerini buluşturan Striker, markanın yeni amiral gemisi olarak Dacia'nın ürün gamına yeni bir soluk getirecek.
3 Alpine elektrikli ürün gamını genişletiyor
Alpine, tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli olan Alpine A390'ı Türkiye'de Temmuz ayında satışa sunuyor. Markanın ilk sportif fastback modeli olan A390, Alpine'e özgü sürüş karakterini A110'un heyecan verici sürüş deneyimiyle birleştirirken, günlük kullanıma uygun bir yapı sunuyor. Yıl sonunda satışa sunulması planlanan GTS versiyonu ile birlikte Alpine, premium elektrikli spor otomobil segmentindeki ürün gamını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.