Renault yılın ilk yarısının finansal sonuçlarını açıkladı

Renault, 2026'nın ilk yarısında 74 bin 129 adet satış ve yüzde 13,3 pazar payına ulaştı. Haziran ayında da 15 bin 412 adet satış ve yüzde 14,7 pazar payıyla Haziran 2023'ten bu yana ulaştığı en yüksek pazar payını elde etti.



Türkiye'de üretilen Renault modelleri, yılın ilk yarısında Türkiye otomotiv pazarının zirvesini oluşturdu. Renault Clio, tüm pazarın en çok tercih edilen modeli olarak liderliğini sürdürürken, Türkiye'de üretilen Megane Sedan da ikinci sırada yer aldı. Böylece yılın ilk yarısında pazarın ilk iki sırasını Türkiye'de üretilen iki Renault modeli paylaştı.



Haziran ayında ise Clio 5 ve yeni Clio 6 birlikte 4 bin 807 adet satışla tüm pazarın en çok tercih edilen modeli olurken, Megane 3 bin 467 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Haziran ayında en çok satan ilk üç modelin ikisi Renault markalı oldu.