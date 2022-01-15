Skoda, 31 Ocak’ta tanıtımına hazırlandığı tamamen elektrikli yeni Enyaq Coupe IV’nin tasarımını sergileyen eskizleri paylaştı.

Skoda, Enyaq Coupe IV’nin dünya prömiyerini 31 Ocak’ta Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirecek. MEB platformu üzerine yapılacak model, markanın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletmesi için atacağı yeni adımlardan biri olacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Akıcı tasarımıyla öne çıkan Enyaq Coupe IV, markaya özgü detayları da evrimleştirerek ileriye taşıyor. Skoda modellerine özgü C-şekilli arka aydınlatma grubunun ve bagaj kapağında Skoda yazısının yer alacağı araçta, büyük jantlar da modelin güçlü duruşunu destekliyor. Eskizlerde vurgulandığı gibi büyük ve dikkat çekici Skoda ön panjuru ise aracın genişliğini vurgulayarak ön farlarla uyum içerisinde sportif görünüme katkı sağlıyor.”