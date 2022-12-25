Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başlamıştı.

1 TurkRus'un aktardığı habere göre üretilen ilk araç olan Moskviç 3 model crossoverların fiyatının 1,97 milyon rubleden başlayacağı duyuruldu. (yaklaşık 29 bin dolar).

2 Firmadan Ria ajansına yapılan açıklamaya göre, model 5 farklı renk seçeneğiyle üretilecek: Beyaz, siyah, kırmızı, gri ve mavi. Otomobili Moskova'da 11 distribütör satacak. İlk otomobillerin showroomlara ay sonundan önce ulaşması bekleniyor.

3 Renault pazardan ayrıldıktan sonra Moskova'daki Avtoframos fabrikası bedelsiz olarak belediyeye devredilmişti. Fabrika 1 Ocak tarihine kadar 200'ü elektrikli olmak üzere 440 adet Moskviç 3 üretmeyi planlıyor.

4 Novıye İzvestiya portalı Moskviç 3 modelinin esasen Çinli JAC J24 modelinin montajlanmış hali olduğunu yazdı. Bileşenler Çin'den hazır alındıktan sonra Moskova'daki fabrikada montajlanıyor

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