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  • Sovyetler döneminin ünlü otomobiliydi: Yeni Moskviç'in satış fiyatı belli oldu...

Sovyetler döneminin ünlü otomobiliydi: Yeni Moskviç'in satış fiyatı belli oldu...

Rusya pazarından ayrılan Renault'nun Moskova fabrikasında Moskviç model otomobillerin üretimine bir süre önce başlanmıştı. Çin damgalı ilk modelin fiyatı belli oldu...

25 Aralık 2022 | 00:17
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Sovyetler döneminin ünlü otomobiliydi: Yeni Moskviç'in satış fiyatı belli oldu...

Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başlamıştı.

 

 

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TurkRus'un aktardığı habere göre üretilen ilk araç olan Moskviç 3 model crossoverların fiyatının 1,97 milyon rubleden başlayacağı duyuruldu. (yaklaşık 29 bin dolar).
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Firmadan Ria ajansına yapılan açıklamaya göre, model 5 farklı renk seçeneğiyle üretilecek: Beyaz, siyah, kırmızı, gri ve mavi. Otomobili Moskova'da 11 distribütör satacak. İlk otomobillerin showroomlara ay sonundan önce ulaşması bekleniyor.
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Renault pazardan ayrıldıktan sonra Moskova'daki Avtoframos fabrikası bedelsiz olarak belediyeye devredilmişti. Fabrika 1 Ocak tarihine kadar 200'ü elektrikli olmak üzere 440 adet Moskviç 3 üretmeyi planlıyor.
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Novıye İzvestiya portalı Moskviç 3 modelinin esasen Çinli JAC J24 modelinin montajlanmış hali olduğunu yazdı. Bileşenler Çin'den hazır alındıktan sonra Moskova'daki fabrikada montajlanıyor
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