Minder üretimi gerçekleştiren Tevalli markası, öncelikle hammaddenin daha iyisini araştırarak üretim vizyonunda kaliteyi ön plana çıkarıyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, “Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır” diyor.Daha fazla oku
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlenlediği saldırı sonrası Mart ortasında Rusya'daki şubelerini kapatan McDonald's'ın yerini dönerciler (Rusçada: Şaurma) almışa benziyor. Foodtrack'in açıkladığı verilere...Daha fazla oku
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlenlediği saldırı sonrası Mart ortasında Rusya'daki şubelerini kapatan McDonald's'ın yerini dönerciler (Rusçada: Şaurma) almışa benziyor. Foodtrack'in açıkladığı verilere...
Rusya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat)...
Inter RAO’nun Finlandiya’daki iştiraki RAO Nordic Oy’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya’dan elektrik ithal ederek Finlandiya’ya temin ettiği belirtildi. Şirketin gerçekleştirdiği...
Rusya’da ikinci el konut fiyatları 2019 yılından bu yana ilk defa düşüşe geçti. Emlak şirketlerinin verilerine göre, ülkede nisan ayında...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın