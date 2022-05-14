Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından bu yana Rusya’da oto yedek parça fiyatları ortalama yüzde 30 artış kaydetti. Kommersant gazetesinin, sigorta şirketi Tinkoff Strahovaniya verilerine dayandırdığı habere göre, bazı yedek parçalara erişim de son derece güçleşmiş durumda.

TurkRus’un aktardığı haberde tamponların yüzde 34, ön kapıların yüzde 30 ve camların yüzde 26 zamlandığına dikkat çekildi. Gazeteye bilgi veren sektör temsilcileri, bu ürün gruplarındaki stokların hızla eridiğini belirtiyor.

Buna göre, eski modeller için muadil parça bulmak mümkünken, orijinal parça gerektiren yeni modellerin tamir ve bakım hizmetlerinde problemler yaşanmakta. Ulaşımda güçlük çekilen diğer parça ve bileşenler arasında elektronik kontrol ünitesi de var.

Oto servis şirketi Fresh Auto’dan İlya İvanskiy, yedek parça sıkıntısının ardında dövizdeki dalgalanma ve lojistik problemlerinin bulunduğunu söyledi. İvanskiy, hükümetin aldığı paralel ithalata izin kararının şimdilik piyasaya yansımadığını da belirtiyor.