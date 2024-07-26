Suzuki gelecek 10 yıldaki stratejisini açıkladı

Şirketin açıklamasına göre Japon menşeili üretici, üretimden geri dönüşüme kadar olan süreçte dünya kaynaklarını ve enerji tüketimini verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı sağlayan teknolojiler amaçlıyor. Hedefleri doğrultusunda Suzuki, yeni nesil hafif platformu “HEARTECT”i geliştirerek araçların enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte markanın küçük ve verimli elektrik ünitesi ile küçük ve hafif batarya gibi “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) bileşenlerini bir araya getirerek enerji tüketimini en aza indiren elektrikli araçlar geliştirme hedefi var.

Açıklamada "Suzuki’nin geliştirdiği yüksek termal verimliliğe sahip Z12E kodlu motor ise gelecekte de dünya genelinde kullanılacak ve böylece karbon nötr yakıt ve yeni nesil hibrit çözümler ile beraber enerji tüketimi en aza indirgenecek" diyor. Şirket, ürettiği araçlarda kablolu ve kablosuz güncellemelerle yazılım güncellemelerini kolaylaştırmayı da planlıyor. Açıklamaya göre Suzuki, gelecekte geri dönüşüm ve yeniden kullanım yaklaşımıyla kolayca sökülebilir ürünler tasarlayarak kaynak kullanımından tasarruf etmek üzere döngüsel ekonomi ile minimum enerji tüketimi elde edecek.

Açıklamaya göre Suzuki'nin stratejisine ilişkin notlar şöyle:

-Hafif ve güvenli platform ile enerji tüketimini en aza indirecek

-Yalın batarya ile elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar geliştirecek

Şirket, küçük ve verimli elektrik ünitesi ile küçük ve hafif batarya gibi “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) bileşenlerini bir araya getirerek enerji tüketimini en aza indiren elektrikli araçlar geliştirecek.

-Yüksek verimli güç-aktarma sistemleri ile enerji tüketimini en aza indirecek

Suzuki, 2023 yılında gelişmiş bir yanma seviyesi hedefleyen yüksek verimli Z12E kodlu bir motor geliştirdi ve açıklamaya göre yüzde 40’lık artı termal verimliliğe ulaştı. Açıklamaya göre şirket bu motoru gelecekte de dünya genelinde kullanacak ve böylece karbon nötr yakıt ve yeni nesil hibrit çözümler ile enerji tüketimini en aza indirmeye çalışacak.

SDV hakkı (SDV: Yazılım Tanımlı Araç)

Açıklamada "Suzuki, ayrıca SDV alanında “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” üretim ilkesi ile enerji tüketimini en aza indirerek araçlar için katma değer yaratan uygun fiyatlı “SDV hakkı” çözümünü geliştirecek ve müşterilerine sunacak. Böylece şirket, en iyi uyuma sahip kablolu ve kablosuz (OTA) güncellemelerle yazılım güncellemelerini kolaylaştıracak. Bununla birlikte araçlardaki bileşen maliyetlerini düşürmek için ortak donanım kullanarak, geliştirme maliyetlerini düşürmek için ise yazılımı yeniden kullanarak müşterilere “Bu iyi, istediğim şey bu” hissi veren SDV'yi geliştirecek" deniliyor.

Kolay geri dönüştürülebilir ve sökülebilir tasarım ürünler tasarlayacak

Açıklamada şu not paylaşılıyor: "Geleneksel ekonomi sisteminde; hammadde çıkarma, ürün üretimi, kullanımı ve bertaraf akışının tek yönlü olduğu döngüye doğrusal ekonomi deniyor. Bu da, kitlesel enerji tüketimine, kaynakların tükenmesine ve çevresel yıkıma neden oluyor. Suzuki, gelecekte, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yaklaşımıyla kolayca sökülebilir ürünler tasarlayarak kaynak kullanımından tasarruf etmek üzere döngüsel ekonomi ile minimum enerji tüketimi elde edecek"