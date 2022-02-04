Kısa bir süre önce 54 bin aracını geri çağıran Tesla’dan yeni bir geri çağırma haberi var. Üstelik bu kez etkilenen araç sayısı 800.000’den fazla. Sorun ise emniyet kemerinden kaynaklanıyor. Tesla, emniyet kemeri uyarısı nedeniyle ABD’de 817.000 aracı geri çağırıyor

Chip.com.tr’nin haberine göre akın geçmişte üretilen her araba, markası ve modeli ne olursa olsun, sürücüyü emniyet kemeri takması konusunda uyarmak zorunda. Araç çalıştırıldığında sürücünün emniyet kemeri çözülürse, otomobiller sesli bir alarmla sürücüleri uyarmalı. Resmi NHTSA belgesi, Tesla otomobillerin bu özelliğe sahip olmasına rağmen uyarının kandırılabileceğini belirtiyor.

Habere göre bir Tesla otomobil sürücüsü, uyarı sesi devredeyken araçtan çıkar ve ardından araca yeniden girerse, ancak emniyet kemerini takmazsa, bu uyarıyı tekrar duymayabiliyor. Aracını emniyet kemeri olmadan kullanmaya kararlı bir sürücü bu hileyi kullanabiliyor ve zorunlu güvenlik prosedürünün hatırlatılmasından kaçabiliyor.