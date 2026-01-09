ARA
Tesla’nın bugüne kadar üretilen en verimli Model Y’si: Yeni model satışa sunuldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, menzil ve batarya kapasitesi artırılan yeni Model Y’yi Avrupa pazarında satışa sundu.


Elon Musk'ın kurucu ortağı ve CEO'su olduğu Tesla, en verimli modeli olan Model Y'yi satışa sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Elon Musk, modelin Avrupa'da satışta olduğunu açıkladı. Öte yandan, Tesla’nın Avrupa’daki satışlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Bugüne kadar üretilen en verimli Model Y

Model Y'de menzil 657 kilometreye çıkarıldı. Aracın bataryası ise 64 kWh'tan 74 kWh'a çıkarıldı. Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli aracın bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu ifade etti.

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli’nin, bugüne kadar üretilen en verimli Model Y olduğunu belirtti.

Model, Avrupa pazarında 46 bin 990 eurodan başlayan fiyatla siparişe sunuldu.

Türkiye'de henüz satışa sunulmadı

Araç, Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Ancak yüzde 25 ÖTV diliminde yer alması ve yaklaşık 2,5 milyon TL seviyesinde fiyatlanması bekleniyor.

