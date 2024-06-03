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TMSF'den lüks araç satışı: Açık ihaleyle satılacak 20 araç ve özellikleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

03 Haziran 2024 | 16:38
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 17:30
TMSF'den lüks araç satışı: Açık ihaleyle satılacak 20 araç ve özellikleri

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ:

Finansevim AŞ

 

 

Yaşamevim AŞ: 
 

 

Hedefevim AŞ:

 

İktisatevim AŞ:
 

Tasarruf AŞ: 

 

Morevim AŞ: 
 

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