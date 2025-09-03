Togg Eylül 2025 kampanyasını duyurdu: 3 kredi seçeneği...

Kredili ödeme kapsamında 3 seçenek bulunuyor. Seçenekler şöyle:
Togg'un kredili ödeme seçeneklerinde teklifler şöyle:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|400.000 TL
|12 ay
|0,00%
|33.334 TL
|T10X V2
|1.000.000 TL
|48 ay
|2,79%
|44.278 TL
|T10X V2
|1.500.000 TL
|48 ay
|2,89%
|67.921 TL
T10X V2 2 milyon 363 bin liradan satılıyor. 1.5 milyon lirası kredi olarak kullanıldığında 863 bin lira peşinatla Togg alınabiliyor.
3 TOGG FİYAT LİSTESİ
V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 ₺
V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 ₺
V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 ₺