ARA
DOLAR
41,15
0,03%
DOLAR
EURO
48,03
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4679,72
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10701,33
-1,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Togg Eylül 2025 kampanyasını duyurdu: 3 kredi seçeneği...

Togg, sınırlı bireysel satışlarda T10X için finansman seçeneklerini duyurdu.


Son Güncellenme:
Togg Eylül 2025 kampanyasını duyurdu: 3 kredi seçeneği...

Kredili ödeme kapsamında 3 seçenek bulunuyor.  Seçenekler şöyle: 

Togg'un kredili ödeme seçeneklerinde teklifler şöyle:

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2400.000 TL12 ay0,00%33.334 TL
T10X V21.000.000 TL48 ay2,79%44.278 TL
T10X V21.500.000 TL48 ay2,89%67.921 TL

 

T10X V2 2 milyon 363 bin liradan satılıyor. 1.5 milyon lirası kredi olarak kullanıldığında 863 bin lira peşinatla Togg alınabiliyor.

 

3 TOGG FİYAT LİSTESİ

TOGG FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 ₺
V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 ₺
V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 ₺
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL