Togg T10F'deki 'F'nin anlamı budur

TOGG, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihazı T10F’yi Türkiye’de satışa sundu. T10F'nin hızlı teslim stokları da aynı gün tükendi.
1 HIZLI TESLİM STOKLARI AYNI GÜN TÜKENDİ
TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
2 TAHMİNİ TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?
Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken, versiyonun tahmini teslimat tarihi eylül-ekim olarak belirlendi.
3 T10F ADININ ANLAMI NE?
Peki gündemdeki otomobil T10F'in adının anlamı nereden geliyor?
"T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. "10" sayısı segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor. T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi.
Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.
- T: Türkiye ve Togg'un baş harfi
- 10: C segmenti temsil ediyor.
- F: Fastback gövde tipini temsil ediyor.
4 MENZİL ÖZELLİKLERİ
160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor.
5 FİYATLAR NE KADAR?
T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.
6 FİYAT LİSTESİ VE OPSİYONLAR
|Versiyonlar
|Teslim Fiyatları
|V1 RWD Standart Menzil
|1.878.000 ₺
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.188.000 ₺
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.363.000 ₺
|Opsiyonlar
|Versiyon
|Opsiyon Fiyatları
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|V1
|40.000 ₺
|Kış Paketi
|V2
|30.000 ₺
|Akıllı Destek Paketi
|V2
|30.000 ₺
|19 İnç Jantlar
|V1
|40.000 ₺
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|V2
|50.000 ₺
|Panoramik Cam Tavan
|V1, V2
|40.000 ₺
|Meridian Premium Ses Sistemi
|V2
|50.000 ₺
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|V2
|50.000 ₺
7 TOGG, KAMPANYA DUYURDU
Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.
- Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli,
- 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli
- Ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.
T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.